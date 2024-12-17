موعد عرض مسلسل المدينه البعيدة الحلقة 7.. إليك التفاصيل

يبحث العديد من محبي الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة السابعه ، الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض أولى حلقاته الأسبوع الماضي بسبب الأحداث المثيرة الشيقة التي جعلت الكثير من المشاهدين حريصين على متابعة الحلقات الجديدة أولاً بأول.

ومن خلال موقع الموجز سوف نتعرف سوياً على أحداث المسلسل ومواعيد عرضه على القنوات الفضائية.

أحداث مسلسل المدينة البعيدة

قصة حياة “ألبورا” التي قررت العودة إلى القرية التي ولد بها زوجها برفقة ابنها الذي يبلغ 5 سنوات، بعد أن توفى زوجها و أوصاها أن تدفنه في بلده إلا أنها تجد نفسها مضطرة للبقاء في هذه المدينة البعيدة، وتواجه الكثير من الصعوبات مع أهل زوجها خاصة بعد أن أجبروها على الزواج من شقيق زوجها الراحل أو مغادرة المدينة وترك إبنها، وتتصاعد الأحداث خاصة بعد تدخل أبناء عم زوجها وتسعى ألبورا أن تجد مخرج حتى تتمكن من الذهاب من هذه المدينة دون أن تترك إبنها الوحيد.

مسلسل المدينة البعيدة

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل المدينة البعيدة

يُعرض مسلسل المدينة البعيدة يوم الإثنين من كل أسبوع على قناة كانال دي التركية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل المدينة البعيدة

يشارك في المسلسل كلا من أوزان أكبابا، سينم أونسال، موفيت كاياكان، جونكا سيلاسون، فريد كايا،ألبير كانكايا.

تردد قناة كانال دي التركية

ويمكنكم استقبال تردد قناة كانال دي التركية من خلال التردد الآتي:

التردد: 11977.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: ترك سات.

الجودة:HD.

القناة الناقلة لمسلسل المدينة البعيدة

وأعلنت قناة كانال دي التركية أنه من المقرر أن يتم عرض الحلقة في الموعد الرسمي لها دون تأجيل ولا صحة للأخبار التي تؤكد أن المسلسل سوف يتم تأجيل عرضه الأسبوع المقبل في نفس المواعيد.

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