تعرف علي عدد حلقات مسلسل القدر.. تفاصيل العمل وأحداثه المنتظرة

تستعد قناة CBC لعرض المسلسل الدرامي الجديد "القدر"، الذي ينطلق يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري المسلسل يضم نخبة من كبار النجوم، ويتناول قصة مليئة بالدراما والتشويق حول دور القدر وتأثيره الكبير على حياة الأشخاص.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أبطال مسلسل "القدر"

المسلسل من بطولة قصي خولي، ديما قندلفت، ورزان جمال، ويتناول فكرة مؤثرة حول القدر وتأثيره على مصير الإنسان، هل يغيره للأفضل أم للأسوأ؟

قصة مسلسل "القدر"

تدور أحداث "القدر" حول زوجين يحبان بعضهما بشكل كبير، لكن تواجههما أزمة مهمة، وهي عدم قدرتهما على الإنجاب بعد مرور فترة من الزواج، تكتشف عائلة الزوج أن الزوجة تعاني من العقم، وهو ما يضعهم تحت ضغط كبير للتفكير في الزواج من امرأة أخرى لإنجاب وريث لكن يبقى الحب القوي بين الزوجين عائقاً أمام رغبة العائلة في البحث عن بديل تحاول الزوجة دفنة إيجاد حل لتجاوز هذه الأزمة من خلال البحث عن طرق بديلة لتحقيق حلمها في إنجاب طفل.

المسلسل في إطار درامي مشوق

"القدر" ينتمي إلى فئة مسلسلات "الأوف سيزون"، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 8 مساءً، ويعتمد على الإثارة والتشويق في استكشاف العلاقات الإنسانية والمصير الذي يواجه الأبطال.

شخصيات المسلسل

قصي خولي يجسد شخصية الزوج المحب الذي يجد نفسه في صراع دائم بين الحفاظ على استقرار عائلته ورغبة زوجته في الإنجاب، حيث يظهر الأداء تعقيدات العلاقة بين العاطفة والمسؤولية.

رزان جمال تضيف بحضورها الأنيق والملحوظ بعداً جديداً للشخصية، حيث تلعب دوراً يجمع بين الحب والتحدي في مواجهة مصير غير متوقع.

ديمة قندلفت تؤدي دور الزوجة الطموحة والعاطفية التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة بأي ثمن، مما يعكس الصراعات العاطفية التي تواجهها.

فارس ياغي يقدم شخصية محورية تضيف أبعاداً متعددة ومثيرة للقصة.

المسلسل مستوحى من الدراما التركية

المسلسل "لعبة القدر" مستوحى من الدراما التركية التي حققت شهرة واسعة بنفس الاسم، ويتكون من 45 حلقة يناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تمس المجتمع العربي، مثل العقم، الأمهات الحاضنات، والصراعات العائلية.

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