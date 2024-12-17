الموز.. تعرف على فوائد الفاكهة الأكثر شعبية بين الناس

الموز..تعد من الفواكه الأكثر شعبية بين العديد من الافراد اذ تتميز تلك الفاكهة ليس فقط بطعمها ذي المذاق الحلو بل أيضا بكونها من الفواكه التي لا تحتاج لمجهود حتى تستمتع بطعمها اللذيذ سواء.

كما تعطي فاكهة الموز مذاقا خاصة عند مزجها كمكون لعصير منعش او تقطيعها الى حبيبات وتتويج سلطات الفواكه بها الموز لا مثيل له.

ولكن الطعم الحلو ليس موهبتها الوحيدة بل هل علمت عن فوائد الموز من قبل ام لا ؟ ان مانت اجابتك هي النفي فيسعد الموجز بشرحها لك باسلوب بسيط

أبرز فوائد الموز

تعزيز صحة قلبك :تشتمل القيمة الغذائية للموز على البوتاسيوم الذي يحسن من صحة القلب ويقويه فاذا مان روتينك الغذائي غني بالبوتاسيوم فهذا قد يساهم في وقايتك من امراض القلب بمعدل انحدار لنسبة الاصابة تصل الى 27 % ويمكنك ان تعزز من نسبة البوتاسيوم في بدنك عند تناول موزة واحدة بشكل يومي

رفع معدلات الطاقة في الجسم :للموز ايضا قدرات فعالة في تنشيط الجسم رفع معدلات الطاقة ووقايتك من اعراض الارهاق خلال ساعات اليوم

تحسين نشاط الامعاء:ووفقا لما نشر من قبل موقع Health ان الموز له قدرة على تنشيط الامعاء وتعزيز صحتها لاشتماله على عناصر منها النشا المضاد الذي يرفع من معدلات انتاج الاحماض لدهنية قصيرة السلسلة، المهمة لصحة ونشاط الأمعاء.

التخسيس :اذ ان تناول موزة واحدة يوميا يحفز عملية تخلص الجسم من الدهون ويرجع الفضل في هذا الى الالياف والبروتين التي يحتوي عليها والي تحفز احاسك بالشبع

واقي من الانيميا :بفضل احتوائه على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن كقيتامين B6 ,C و المنغنيز

مجسن للحالة النفسية :اذا تشتمل قيمته الغذائية على مادة التريتوفان وهي مادة معززة لهرمون السيروتينين المحسن للحالة النفسية والحد من التوتر

مقوي للعظام :يعزز كلا الكالسيوم والمغنسيوم من صجة العظام مما يجعلها اقوى و اصلب ووقايتها من اي امراض قد تصيبها

معزز لصجة البشرة والشعر :بفضل احتوائه على الكولاجين الذي يمد كل منهما بالتغذية والرطوبة الهامة لصحتهما

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