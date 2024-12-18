تفاصيل فعاليات اليوم الوطني القطري.. عطلة رسمية ومسيرات وطنية

تحتقل دولة قطر، اليوم الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر 2024، بـ اليوم الوطني القطري والذي يعد حدثًا سنويًا يتم الاحتفال به في مثل هذا اليوم من كل عام.

وكانت دولة قطر تحتفل بـ اليوم الوطني القطري في السابق في 3 سبتمبر من كل عام، والذي يعد ذكرى الاستقلال القطري ومن ثم أصبح الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام.

معلومات عن اليوم الوطني القطري

وينشر “الموجز” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن اليوم الوطني القطري، ومظاهر الاحتفال به التي تُظهر ملامح النهضة القطرية.

اليوم الوطني القطري

يعد اليوم الوطني القطري احتفالًا يقام لإحياء ذكري تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر من عام 1878 ويصادف ذكري توحيد دولة قطر ووضع أول دستور لها في عام 1971.

ويتم الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري سنويًا وهو عطلة رسمية، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم ليوم واحد من خلال القيام بعدة احتفالات تستمر حتى وقت متأخر من الليل.

الديوان الأميري يُحدد عطلة اليوم الوطني القطري

ومن جانبه، وحدد الديوان الأميري لدولة قطر عطلة اليوم الوطني القطري بداية من اليوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر، وتنتهي الخميس الذي يليه.

وذكر الديوان الأميري أن الموظفين سوف يُباشرون أعمالهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الحالي.

مظاهرالاحتفال بـ اليوم الوطني القطري

وفيما يتعلق بمظاهرالاحتفال بـ اليوم الوطني القطري، فتتميز الاحتفالات بتنوعها وشموليتها، حيث تجمع بين الفعاليات التراثية والثقافية والعروض الحديثة التي تُظهر ملامح النهضة القطرية.

وتبدأ فعاليات الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري بالمسيرات الوطنية التي تُقام في كورنيش الدوحة، حيث تقوم القوات المسلحة والشرطة باستعراض فرقها العسكرية في مشهد يعكس القوة والانضباط الوطني.

ويتم أيضًا خلال الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري تنظم العديد من الأنشطة التراثية التي تُبرز الهوية القطرية، مثل عروض الخيول والجمال، وسباقات القوارب التقليدية، ومعارض الحرف اليدوية التي تُظهر المهارات القطرية القديمة.

تزيين الشواره احتفالًا بـ اليوم الوطني القطري

كما تقوم دولة قطر، في إطار الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري بتزيين الشوارع والمباني بالأعلام القطرية والأضواء الملونة، وتُقام عروض الألعاب النارية التي تُضيء سماء الدوحة ليلًا وتُضفي أجواءً احتفالية رائعة.

أمير قطر

ويتضمن الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري تنظم المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية التي تُسلط الضوء على التراث القطري، من الشعر والموسيقى إلى الفنون التقليدية، وتشارك العائلات والأطفال في فعاليات متنوعة تُعزز من الروابط الاجتماعية وتُرسخ حب الوطن والانتماء لدى الجميع.

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