كل ما تريد معرفته عن احتفال العالم بـ اللغة العربية

اللغة العربية.. في كل عام، يحتفي العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية، الذي يمثل أحد أبرز جوانب التنوع الثقافي للبشرية.

وتعتبر اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في جميع دول العالم، حيث تتجاوز أعداد المتحدثين بها 450 مليون نسمة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل اليوم العالمي لـ اللغة العربية الفصحى.



الأمم المتحدة تعتمد قرار الاحتفال باللغة العربية

ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم التنوع اللغوي والثقافي، حيث تم اعتماد قرار الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم، والذي يشمل جميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

موعد الاحتفال بـ اللغة العربية

يحتفل باللغة العربية في 18 ديسمبر، وهو التاريخ الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 (د-28) في عام 1973، الذي أدخل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة وتشتهر اللغة العربية بمسى أخر وهي “لغة الضاد” حيث تعبتر انها اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الـ ض.

هناك الكثير من الناطقون بالعربية العربية متواجدون في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك في مناطق اخرى مثل تركيا وتشاد.

وتخطف اللغة العربية في قلوب المسلمين، بمكانة خاصة حيث تعتبر لغة مقدسة، إذ لا تقبل الصلاة والعبادات الدينية إلا بها.

وعلاوة على ذلك، العربية العربيك شعائرية رئيسية في العديد من الكنائس المسيحية في المنطقة، وقد كتبت بها العديد من الأعمال الدينية خلال العصور الماضية.



اللغة العربية

بماذا تتميز اللغة العربية ؟

تشتهر اللغة العربية بقدرتها الفائقة على التعريب واستيعاب الألفاظ من لغات أخرى، كما لعبت اللغة العربية دوراً مهماً في مجالات السياسة والعلم والأدب على مر العصور التاريخية، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على العديد من اللغات في العالم الإسلامي.

اللغة العربية لغة رسمية في 25 دولة

اللغة العربية لغة رسمية في حوالي 25 دولة حول العالم، ويهدف اليوم العالمي للغة العربية إلى زيادة الوعي بتاريخها المشرف وثقافتها وتطورها.

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