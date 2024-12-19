مخاطر تقبيل الرضيع وكيفية حماية الأطفال من العدوى

يعتبر تقبيل الرضيع لعلى وجهه الطفل، دلالة قوية عن الحب والعاطفة والحنان اتجاه، ولكن هذا السلوك قد يتحول إلى خطر قاتل على صحة الطفل، وخاصة في الأشهر الأولى من حياتهم، يكونون أكثر عرضة للأمراض، وذلك بسبب ضعف جهازهم المناعي الذي لم يكتمل نموه بعد.

وقد تكون مخاطر تقبيل الرضيع، غير مرئية بالنسبة للكثيرين، حيث قد ينتقل عبر اللعاب فيروس الهربس وغيره من الأمراض التي تهدد صحة الرضيع.

لذا يستعرض الموجز، المخاطر التي تنتج عن تقبيل الرضيع، وكيف يمكن تجنب هذه الأخطار التي تضر الطفل؟

الخطر يكمن في الفيروسات والبكتيريا

تقبيل الرضيع، ينقل إليه أمراض خطيرة، كما أنها تحمل أفواه البالغين أنواع من الفيروس والبكتيريا، مثل فيروس الهربس البسيط، وهو يعتبر من أخطر الفيروسات تنتقل عبر اللعاب، والتي لا يدركها الإنسان وفي بعض الحالات، ويحدث مضاعفات خطيرة بسبب هذا الفيروس مثل التهاب الدماغ أو حتى الوفاة، خاصة إذا أصيب به الرضيع في الأسابيع الأولى من عمره.

نظام مناعي غير مكتمل

كما أن الأطفال حديث الولادة لا يملكون جهاز مناعي قادرا على مواجهة الميكروبات التي يتعرضون لها، لذلك أي عدوى تنقل إليهم عبر التقبيل قد تتطور بسرعة كبيرة وتسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة، ومن بين هذه مخاطر تقبيل الرضيع، العدوى، الحمى ونزلات البرد، والتهاب الجهاز التنفسي.

أعراض مخاطر تقبيل الرضيع

في على كل أم إذا لاحظت أي من الأعراض التالية على الرضيع بعد تقبيله من شخص بالغ، يجب مراجعة الطبيب فورا:

صعوبة في التنفس.

حمى مفاجئة.

طفح جلدي

كسل أو خمول غير طبيعي.

مخاطر تقبيل الرضيع

كيف نحمي أطفالنا مخاطر تقبيل الرضيع

لحماية الطفل من مخاطر تقبيل الرضيع من الأشخاص البالغين، يجب مراعاة التالي:

تجنب تقبيل وجه الرضيع أو يديه: لأن الطفل قد يضع يديه في فمه، ما يزيد من فرص نقل العدوى والجراثيم.

غسل اليدين بانتظام: وذلك لضمان تقليل فرص انتقال الجراثيم، والأتربة.

تجنب تقبيل الرضيع إذا كنت مريض:لان عند نزلات البرد البسيطة قد تكون خطيرة على الطفل.

نشر الوعي بين الزائرين و الأقارب

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