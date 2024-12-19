معلومات عن نيكولا ساركوزي أول رئيس فرنسي يتم حبسه لمدة 3 سنوات

أصبح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي هو أول رئيس في فرنسا تم عقابه بتهمة الفساد، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي بإدانته وحبسه لمدة ثلاث سنوات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نيكولا ساركوزي الذي تحول من رئيس سابق لفرنسا إلى متهم بعد الحكم النهائي بحبسه لمدة ثلاث سنوات سنتان منهما غير نافذتين، وواحدة تحت المراقبة الإلكترونية، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

من هو الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي؟

وولد نيكولا ساركوزي في فرنسا في 28 يناير 1955 لأب أرستقراطي مجري وأم ذات أصول فرنسية كاثوليكية ويهودية يونانية تحولوا إلى المسيحية لاحقاً.

نيكولا ساركوزي

وتزوج نيكولا ساركوزي مرتين وأنجب ثلاثة أبناء، الثالث من زوجته السابقة سيسيليا، كما تزوج المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني في قصر الإليزيه في 2008.

شغل نيكولا ساركوزي العديد من المناصب المحلية والوطنية المختلفة حتي أصبح رئيسًا لفرنسا في الفترة من 2007 حتي 2012.

في 3 يوليو 2012، داهمت شرطة فرنسا مكاتب نيكولا ساركوزي كجزء من تحقيق باتهامه بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية في 2007، بشكل غير قانوني من ليليان بيتنكور وريثة شركة مستحضرات التجميل العالمية لوريال ومثُل في قصر العدل ببوردو للإدلاء بإفادته حول القضية وتم تبرئته منها.

وترشح نيكولا ساركوزي لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وفاز برئاسة الحزب، ووعد بعدة إصلاحات فيه.

في أكتوبر 2019 أُحيل نيكولا ساركوزي إلى القضاء الفرنسي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية التي هزم فيها في عام 2012، وعرفت القضية باسم "بغماليون"، وجرت ملابساتها في مارس وأبريل 2012.

إدانة رئيس فرنسا السابق ساركوزي بالسجن لمدة عام

وتم أمس وضع نيكولا ساركوزي تحت الرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.

وعلق نيكولا ساركوزي علي عقوبة حبسه بتهم الفساد، قائلًا إنه سيلتزم بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن اللجوء إليها لا يحول دون تنفيذ العقوبة.

ومن المقرر أن يتم استدعاء نيكولا ساركوزي (69 عامًا) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تتضمن أيضًا منعه لـ3 سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها.

نيكولا ساركوزي

تهم جديدة تلاحق نيكولا ساركوزي

وسيحاكم نيكولا ساركوزي، إضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، اعتبارًا من 6 يناير المقبل وعلى مدى 4 أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

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