طرق مجربة للتخلص من قشرة فروة الرأس في الشتاء.. إليك التفاصيل

قشرة الشعر، تعتبر من أحد المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص وخاصًا في فصل الشتاء، وذلك بسبب عدم التهوية وتغير الطقس وجفاف الشعر الذي يسبب قشرة فروة الرأس في الشتاء.

لذلك يستعرض موقع الموجز، فيما يلي أسباب ظهور قشر الرأس في فصل الشتاء، وكيفية التخلص منها نهائيا:

أسباب قشرة الشعر في الشتاء

جفاف فروة الرأس: حيث أن الرطوبة وتغير الطقس يؤدي إلي جفاف الجلد وخاصة الشعر، مما يجعل فروة الشعر تتعرض دائما للتقشر.

استخدام الماء الساخن: يجب على الفرد غسل الشعر يوميا بالماء الساخن ويستحسن ببعض من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على فروة الرأس.

تغيرات في النظام الغذائي: يجب الابتعاد عن العناصر الغذائية للفرد وخاصة فيتامينات والزنك التي تزيد من التعرض للقشرة.

نصائح للتخلص من قشرة الشعر في الشتاء

استخدام الشامبو المضاد للقشرة

الترطيب الجيد لفروة الرأس

تجنب الماء الساخن

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

قشرة فروة الرأس في الشتاء

بجانب ذلك استخدام بعض المكونات الطبيعية للتخلص من قشرة الشعر، منها "الخل الأبيض، جل الألوفيرا، تنظيف الشعر بانتظام وخاصة الفروة"

وصفات منزلية للتخلص من قشرة فروة الرأس في الشتاء

ماسك الزبادي والليمون: اخلط ملعقتين زبادي مع نصف عصير ليمون، ويضع على الرأس لـ ثلاثون دقيقة قبل غسل فروة الرأس

ماسك زيت شجرة الشاي: قم بوضع بعض قطرات زيت شجرة الشاي للشامبو الذي تقوم باستخدامه مما يؤدي إلي تقليل القشرة والحفاظ على فروة الرأس.

قشرة فروة الرأس في الشتاء

قشرة فروة الرأس في الشتاء

يجب على الفرد التجنب كثرة استخدامات منتجات تصفيف الشعر

ارتدي دائما وحاشا لحماية شعرك من الرياح والبرد.

الحرص الدائم على شرب كميات كافية من الماء يوميًا وذلك لترطيب الجسم.

قشرة فروة الرأس في الشتاء

طرق الوقاية من قشرة فروة الرأس في الشتاء

يجب عليك بعض الطرق للمعالجة قشر الشعر في الشتاء، والتي جاءت على النحو التالي:

يجب ترطيب الشعر واتباع روتين صحي باستخدام بعض الزيوت الطبيعية منها زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند

الابتعاد عن استخدام بعض المنتجات التي يوجد بها بعض المواد الكحول

الابتعاد عن الماء الساخن او التعرض للدرجات حراة عالية

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