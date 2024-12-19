تكريم إيناس عزالدين في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival 24 ديسمبر

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم النجمة "إيناس عزالدين" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية، ويعرض موقع الموجز أبرز لقطات التكريم.

تكريم إيناس عزالدين

ويأتي تكريم النجم إيناس عزالدين وذلك عن دورها في مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني والذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي وبناءا على إستفتاء الجمهور الذي إختارها "من أكثر الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا " في المجتمع المصري والعربي.

تكريم إيناس عزالدين في مهرجان Social Media Festival

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم "بشرى، تامر عبدالمنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي".

ومن جانبه صرح الأستاذ بسام عبدالنبي رئيس المهرجان وقال : مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.

تكريم إيناس عزالدين في مهرجان Social Media Festival

آخر أعمال إيناس عزالدين

يذكر أن آخر أعمال "إيناس عزالدين" مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني بطولة جمال سليمان، صابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وتنتظر إيناس عزالدين عرض الجزء الثالث من مسلسل أفراح إبليس والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل على شاشة Mbc مصر بطولة جمال سليمان، صابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين.

تكريم إيناس عزالدين في مهرجان Social Media Festival

من ناحية أخرى تبدأ إيناس عزالدين الإستعدادات النهائية للبدء في تصوير مسلسل " توحه" بعد شهر رمضان المقبل ومن المنتظر تغيير إسم المسلسل وهو من إخراج محمد النقلي.

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