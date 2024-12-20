مشروب شتوي فوائد مذهلة.. أسهل طريقة لتحضير السحلب باللبن

يُعد مشروب السحلب من المشروبات المفضلة في فصل الشتاء، ويمتاز بنكهته الغنية وقوامه الكريمي، يمكنك تحضيره في المنزل بأسهل طريقة وجميع مكوناته متوفرة في كل منزل.

يرصد الموجز فيما يلي طريقة تحضير السحلب باللبن مع تسليط الضوء على فوائده الصحية.

مشروب السحلب

مكونات مشروب السحلب



تتوافر مكونات مشروب السحلب في طل منزل، إليكم المكونات:



• كوب من اللبن

• نصف كوب سكر بودرة

• أربعة ملاعق نشا

• كوب جوز هند

• ملعقتان فانيليا

• دقيق

• نصف كوب سمسم

طريقة تحضير مشروب السحلب

يمكنك تحضير المكونات الأساسية لمشروع السحلب بأسهل طريقة، ابدأ بوضع اللبن البودرة في وعاء على النار، ضع مع النشا وجوز الهند، مع إضافة مكونات أخرى

مثل الفانيليا، السمسم، والنشا إلى المكونات في وعاء اللبن، ويتم التقليب جيدًا.

ولتحقيق القوام المطلوب استمري في التقليب على نار هادئة حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي ثم إضافة اللبن والسكر تدريجيًا، للحصول على قوام سلس.

التزيين والتقديم كوب السحلب

قدمي السحلب ساخنًا مع تزيينه بالمكسرات المفضلة لديك.

مكونات إضافية لتحضير السحلب بنكهات متنوعة

• كوب جوز هند

• كوب سكر

• نصف كوب نشا

• كوب لبن بودرة

• نصف كوب سمسم

• ملعقة كبيرة فانيليا

• مكسرات

طريقة تحضير السحلب بالكريمة

• ضعي اللبن البودر مع السكر وجوز الهند في وعاء.

• أضيفي الدقيق والنشا والسمسم والفانيليا.

• امزجي المكونات جيدًا ثم أضيفي المكسرات حسب الرغبة.

• اتركي الخليط على النار حتى يصبح القوام سميكًا، ثم قدميه ساخنًا.

مشروب السحلب

فوائد السحلب الصحية

يتميز السحلب بفوائده العديدة، جيث أشار الاطباء بأن مشروب السحلب غني بالكالسيوم ويساهم في ضبط ضغط الدم.

ومن فوائده الأخرى:

• تدفئة الجسم إذ يساعد في دفيء الجسم خلال الأجواء الباردة.

• مكافحة الالتهابات حيث يساهم في علاج التهاب الشعب الهوائية.

• يساعد في مكافحة الإمساك ويعالج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي.

• يعطي الجسم طاقة كبيرة وتنشيط الدورة الدموية بفضل مكوناته الطبيعية.

ولذلك، يُعد السحلب مشروبًا مثاليًا لرفع الطاقة وتعزيز الصحة في فصل الشتاء، مع مراعاة تناوله بكميات معتدلة حتى لا يؤدي إلى السمنة.

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