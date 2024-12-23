مواعيد مباريات الجولة السابعة بـ دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

عشاق كرة القدم حول العالم، يترقبون مواجهات ساخنة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، والتي تقام يومي 21 و 22 يناير المقبل.

وتشهد هذه الجولة من مباريات دوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية يأتي في مقدمتها قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، ومواجهة فريق ريال مدريد ضد سالزبورج، ومباراة ليفربول ضد ليل، وأرسنال ضد دينامو زغرب.

جدول مباريات الجولة السابعة لـ دوري أبطال أوروبا

يرصد الموجز، تقام مباريات هذه الجولة خلال يومي 21 و 22 يناير المقبل وتأتي كالتالي..

جدول مباريات الثلاثاء 21 يناير المقبل بـ دوري أبطال أوروبا ويأتي كالتالي..

أتلانتا ضد شتورم غراتس – الساعة 20:45

موناكو ضد أستون فيلا – الساعة 20:45

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن – الساعة 23:00

بنفيكا ضد برشلونة – الساعة 23:00

بولونيا ضد دورتموند – الساعة 23:00

كلوب بروج ضد يوفنتوس – الساعة 23:00

النجم الأحمر ضد آيندهوفن – الساعة 23:00

ليفربول ضد ليل – الساعة 23:00

سلوفان ضد شتوتجارت – الساعة 23:00

جدول مباريات الأربعاء 22 يناير المقبل ويأتي كالتالي..

لايبزيج ضد لشبونة – الساعة 20:45

شاختار ضد بريست – الساعة 20:45

ميلان ضد جيرونا الأربعاء – الساعة 23:00

آرسنال ضد دينامو زغرب – الساعة 23:00

سيلتيك ضد يونج بويز – الساعة 23:00

فينورد ضد بايرن ميونخ – الساعة 23:00

سان جيرمان ضد مان سيتي – الساعة 23:00

ريال مدريد ضد سالزبورج – الساعة 23:00

سبارتا براغ ضد الإنتر – الساعة 23:00

دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لـ مباريات دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث مباريات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.

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