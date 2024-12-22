بإطلالة متألقة.. دينا فؤاد تتصدر التريند بعد مشاركتها في مهرجان الأفضل

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد ظهورها بإطلالة ملكية على ريد كاربت مهرجان الأفضل حيث جذبت أنظار الجمهور بأناقاتها الفريدة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز إطلالة دينا فؤاد التي أشعلت المهرجان بالأمس.

دينا فؤاد

دينا فؤاد

أحدث ظهور للفنانة دينا فؤاد

حرصت دينا فؤاد، على مشاركة عدد من الصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورها بمهرجان الأفضل الذي أقيم بالأمس بحضور نخبة من النجوم الذي تم تكريمهم أبرزهم سميرة أحمد ويحيى الفخراني وأحمد السقا وأحمد العوضي وإيمان العاصي وهبة مجدي وحمادة هلال وميمي جمال ونرمين الفقي وغيرهم وترأس المهرجان لهذه الدورة الفنان القدير محمود قابيل.

ارتدت دينا فؤاد فستانًا أحمر أنيقًا أظهر رشاقتها وأنوثتها اللافتة، واختارت مكياجًا متناغمًا مع لون الفستان، مما زاد من إشراقتها. الإطلالة لم تقتصر على الفستان فقط، بل أضافت لمسات من الأناقة باستخدام إكسسوارات فاخرة مختارة بعناية، منحتها مظهرًا جذابًا وأبرزت جمالها بشكل استثنائي.

وانهالت عليها تعليقات الإعجاب من جمهورها، الذي وصفها بأنها "ملكة الإطلالات" مما أشاد المتابعون بقدرتها على اختيار أزيائها بعناية فائقة تجعل كل إطلالة لها مميزة وفريدة من نوعها.

كما أكد البعض أن دينا فؤاد تتمتع بحضور قوي يضفي على كل ظهور لها رونقًا خاصًا، حيث تتقن اختيار الملابس والمكياج .

دينا فؤاد

دينا فؤاد

جائزة دينا فؤاد في مهرجان الأفضل

حصلت الفنانة دينا فؤاد بالأمس على جائزة أفضل لعام 2024 كأفضل ممثلة عن دورها الاستثنائي في مسلسل "حق عرب" الذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي.

تناول مسلسل " حق عرب" قضايا اجتماعية بطابع درامي شعبي، نجح في جذب انتباه المشاهدين والنقاد على حد سواء.

قدمت دينا فؤاد دور "حنان الغرباوي"، هذا الدور جذب عاطفة الجمهور بشكل إنساني حيث انتهى دورها بنهاية مآساوية مما حصدت على حصد إشادة كبيرة من الجميع.



"حق عرب" يتصدر المشهد ويعزز نجومية دينا فؤاد

لم يكن نجاح مسلسل "حق عرب" عاديًا، بل تصدرت دينا فؤاد بسببه التريند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مرتين خلال فترة عرضه وحقق العمل أرقام مشاهدة قياسية، واحتل هاشتاج "#دينا_فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا، وهو ما يعكس حجم القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها.

أظهر المسلسل الجانب الشعبي والاجتماعي في الدراما المصرية، وشارك فيه نجوم كبار أبرزهم أحمد العوضي، وفاء عامر، ورياض الخولي، كارولين عزمي، سلوى عثمان، محمد أحمد ماهر، تأليف محمود حمدان ومن إخراج إسماعيل فاروق

رسالة شكر دينا للجمهور والقائمين على مهرجان الأفضل

عبرت دينا فؤاد عن امتنانها الكبير للتكريم الذي حصلت عليه، مؤكدة أن هذا النوع من التكريمات يمثل دعمًا كبيرًا للفنانين وحافزًا لهم لتقديم المزيد من الإبداع.

وجهت الشكر للقائمين على مهرجان الأفضل ولكل من ساندها في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يتحقق بدعم الجمهور الذي يعد المقياس الأساسي لتقييم أي عمل فني.

أحدث مشاريع دينا فؤاد الفنية



على صعيد آخر، تواصل الفنانة دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضها في رمضان 2025، ويشارك في بطولته الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ ورياض الخولي ومنذر ريحانة وسلوى خطاب، والعمل في إطار درامي صعيدي.



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