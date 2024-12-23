أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024: تحديث لحظي لعيار 21 والسبائك

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، مع تسجيل تراجع ملحوظ في سعر عيار 21 خلال الأيام الماضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الأونصة عالميًا عند 2620 دولارًا، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وترصد الموجز اسعار الذهب اليوم فيما يلي





أسعار الذهب عيار 24 و21 و18 اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم حوالي 4285.75 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 3750 جنيهًا للجرام.

عيار 18: سجل الذهب عيار 18 نحو 3214 جنيهًا للجرام.

أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المصرية

سبيكة ذهب وزن 1 جرام: 4480 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: 11013 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: 21860 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: 43710 جنيهات.

سبيكة ذهب وزن 31 جرامًا (أونصة): 135814 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: 224000 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام: 448000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، حوالي 30000 جنيه بدون إضافة مصنعية.





تكاليف مصنعية ودمغة سبائك الذهب

سبيكة وزن 1 جرام: تتراوح المصنعية والدمغة بين 75 و85 جنيهًا.

سبيكة وزن 2.5 جرام: حوالي 66 جنيهًا.

سبيكة وزن 5 جرامات: تصل إلى 60 جنيهًا.

سبيكة وزن 10 جرامات: تبلغ 60 جنيهًا.

سبيكة وزن 20 جرامًا: حوالي 56 جنيهًا.

سبيكة أونصة وزن 31 جرامًا: 56 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

تأثير أسعار الذهب على الاقتصاد والاستثمار

استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا يعكس توازنًا في أسواق المعادن النفيسة، ما يعزز استثمارات الذهب كملاذ آمن. خفض الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين نحو الذهب لحماية أصولهم، مما يؤثر على حركة الشراء والبيع في السوق.

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