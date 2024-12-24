المرأة الحديدية.. من هي فايزة العماري والدة مبابي ؟

أصبحت فايزة العماري والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جناح ريال مدريد ماركة مسجلة في الشارع الأوروبي بعد أحداث نجلها في الانتقال للمرينجي.

وانهمرت فايزة العماري، والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ووكيلة أعماله، بالبكاء أثناء حفل تقديمه كلاعب جديد في ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.

تُعرف فايزة العماري بشخصيتها القوية ونفوذها الكبير، مما أثر بشكل واضح على شخصية نجلها، حيث كانت المدافعة الأولى عنه حيث يعرض “ الموجز” أبرز المعلومات عن والدة نجم ريال مدريد.

فايزة العماري كلمة السر في انتقال مبابي لـ ريال مدريد

وتعتبر فايزة العماري لاعبة كرة يد سابقة من أصول جزائرية، ومحامية سابقة دخلت عالم الوكالة لتدير أعمال عدد من النجوم، أبرزهم نجلها كيليان مبابي، الوافد الجديد إلى ريال مدريد.

فايزة العماري ومبابي وشقيقه

نجحت فايزة العماري في فرض شروطها على كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد، حيث رفضت الانتقال إلى الريال في سنوات سابقة، وأجبرت الفريق الباريسي على توقيع عقد كبير لنجلها، ثم تمسكت بانتقاله إلى الفريق الإسباني في صفقة مجانية، مما أحدث حسرة كبيرة في النادي الفرنسي.

آمنت فايزة بموهبة نجلها وجعلته هدفًا رئيسيًا لعمالقة كرة القدم. وُلدت في مدينة بوندي الفرنسية لأبوين جزائريين عام 1974، وتزوجت من الكاميروني ويلفريد مبابي، وأنجبت منه كيليان وإيثان.

فايزة العماري

دعمت الأم الجزائرية موهبة كيليان منذ الصغر، حيث بدأت تدريباته في فريق بوندي عندما كان في السادسة من عمره، ولم تُهمل دراسته، بل حرصت على ضمان استمرار تعليمه حتى حصل على شهادة البكالوريا.

فايزة العماري تفرض على مبابي دفع 30% لجمعية خيرية

فرضت الأم الجزائرية على نجلها، بعد أن وصل إلى قمة نجاحه، التبرع بـ30% من دخله السنوي لجمعية خيرية تُعنى بالأطفال، وهددته بالتخلي عنه إذا رفض طلبها، ليُستجيب لطلبها في النهاية.

فايزة العماري

تُعرف السيدة، التي تُلقب بالذئبة في الصحافة الفرنسية، بأنها تحب دائمًا أن تكون في قلب الأحداث المتعلقة بانتقال نجلها، حيث تفضل التحكم في كافة التفاصيل ولا تقبل أن يُفرض عليها أي شيء. ولهذا، فإنها تميل دائمًا إلى صفقات الانتقال الحر.

وانتقل كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

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