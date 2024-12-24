موعد الشروق اليوم الثلاثاء 24 -12- 2024.. وقت مثالي لبدء يومك بالذكر

تشرق الشمس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، في القاهرة عند الساعة 6:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تختلف أوقات شروق الشمس قليلًا بين كل مدينة وذلك لتباين المواقع الجغرافية المختلفة.

موعد الشروق اليوم

كما يصبح وقت شروق الشمس الثلاثاء، في القاهرة يكون عند الساعة 6:46 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

الثلث الأخير من الليل

كما يعد أفضل الأوقات عند المسلمين الثلث الأخير من الليل، لأنه يتفرغ المسلم له للدعاء والصلاة والدعاء، ويكون وقته بعد تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء من أداء صلاة العشاء إلي الفجر، في هذا اليوم ذاته.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

وتعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها من السنن المؤكدة والتي تؤدى بعد ما يقرب من الوقت قبل شروق الشمس بـ 20 دقيقة.

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

صرحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأن أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت يجوز، وهي صحيحة، كما أنها وقعت في وقتها، وعلى المسلم أن يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم

أذكار بعد صلاة الشروق

يسحب للمسلم أن يذكر الله بعد كل صلاة، ومن أبرز الأذكار المستحبة التي تأتي بعد صلاة الشروق اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، يستعرضها الموجز، كالتالي:

"اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاةً تُفرج بها همومنا وترفع بها درجاتنا."

"اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك"

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم "ثلاثا".

‏أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق "ثلاثا".

‏رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً "ثلاثاً".

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "سبعا".

اقرأ أيضًا

كيف تقضي الصلوات الفائتة بسبب نسيان أو نوم؟.. الأزهر للفتوي يجيب

حكم من أكل ناسيا في صيام يومى الإثنين والخميس.. الافتاء توضح