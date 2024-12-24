موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 42.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل وتر حساس، نجاحاً كبيراً منذ عرض الحلقة الأولى له وينتظر الجمهور حالياً الحلقة الأخيرة من العمل المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

في الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس، كشفت مفاجآت جديدة تتعلق بقضية "ليلى" جنا الأشقر حيث تم إثبات عدم خيانتها لزوجها، كما كشفت الحلقة عن القاتل الحقيقي لها.

مسلسل وتر حساس

موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 42

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 42، ستُعرض الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر قناة ON، مع إعادة لها على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، وتتوفر إعادات أخرى في الأوقات التالية الساعة الواحدة والنصف على قناة ON، الساعة الحادية عشرة صباحًا على قناة ON، بجانب ثلاث إعادات على قناة ON Drama في الساعة السادسة صباحًا، العاشرة صباحًا والخامسة مساءً.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 42

الحلقة 42 ناقشت طريقة مقتل "ليلى" على يد زوجها "مازن" أحمد جمال سعيد، الذي كان قد اتهمها بخيانتها له، ومن خلال مشهد درامي، حكى "بيبو" شريف الشعشاعي تفاصيل اليوم الذي قتلها فيه، حيث اكتشفت ليلى خيانة زوجها مع "رغدة" هيدي كرم، وعندما اتجهت إلى المنزل، وجدتهما معًا في غرفة النوم، فطلبتت الطلاق، لكن في تلك اللحظة تدخل بيبو، وضربه مازن ضربًا مبرحًا، وعندما حاولت ليلى التدخل لفض النزاع، دفعها مازن بقوة فسقطت على رأسها وتوفيت، بعدها قام مازن بتغيير الحقائق ووجه التهمة لها.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

وتر حساس، ينتمي للأعمال الدرامية الطويلة المكونة من 45 حلقة، يُعرض حاليًا على قناة ON، يضم المسلسل مجموعة من النجوم مثل صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسي، شريف الشعشاعي، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم. من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل حول قضية الخيانة الزوجية وتكشف جوانب النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات طبيبة، محامية وموظفة، وتتصاعد الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابنة خالتها، بالإضافة إلى التعقيدات في العلاقات بين الشخصيات المختلفة.

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