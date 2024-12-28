تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6.. طريقة تحميلها من متجر بلاي وآب ستور

في مفاجأة طال انتظارها لعشاق لعبة PUBG Mobile، حيث كشفت الشركة المطورة عن موعد إصدار تحديث PUBG Mobile 3.6، الذي سيكون مليئًا بالمحتوى الحديث الذي سيشعل من حماس اللاعبين.

ويترقب العديد هذا التحديث في يناير 2025، حيث يحمل معه الكثير من المفاجآت المثيرة التي تضمن تجربة لعب مميزة وفريدة من نوعها، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

تحميل تحديث لعبة PUBG Mobile

أهم مميزات تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6

حيث أن تحديث PUBG Mobile 3.6 يأتي بعنوان "MOUNTAIN SANCTUM"، ويضم مميزات جديدة وعديدة وتهدف إلى تغيير طريقة اللعب وتحقيق مستوى أكبر من التفاعل في ساحات المعركة، وواحدة أيضاً من أهم الإضافات والتي هي Aetherial Sanctum، التي توفر لللاعبين استخدام 4 قوى فريدة من أجل السيطرة على ميدان المعركة وتحقيق التفوق على المنافسين.

ومن أهم التحديثات في هذا الإصدار هو ميزة القيادة التلقائية، حيث يمكن للاعبين الآن ترك المركبات تقود نفسها تلقائيًا وذلك بدون الحاجة إلى سائق، وهذه الميزة تجعل اللعبة أكثر ديناميكية، حيث يتمكن اللاعبون من إطلاق النار من المركبات أثناء قيادتها بشكل تلقائي، مما يرفع من متعة اللعب ويمنح اللاعبين مزيدًا من الخيارات الإستراتيجية في أثناء المعركة.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي التحديث مع الكثير من المكافآت الحصرية مثل أزياء جديدة، وجلود أسلحة، وأيضاً تصميمات مركبات مستوحاة من موضوع الصحراء، ما يجعل اللعبة أكثر إثارة وجاذبية لكافة اللاعبين، وتساعد هذه الإضافات على تحسين تجربة اللعب، مما يجعلها أكثر تشويقًا سواء للمبتدئين أو اللاعبين المحترفين.

توقيت تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6

وبحسب ما أوضحه القائمون وكشفوه عن تطوير اللعبة، فإن التحديث الجديد سيكون متاحًا في يناير 2025، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الإعلان عن التاريخ المحدد بعد، ولكن بناءً على التحديثات السابقة للعبة، يُتوقع أن يتم إطلاقه في الأسبوع الثاني من الشهر، ويشهد اللاعبون حول العالم حالة من الترقب وذلك انتظارًا لهذا التحديث المثير الذي سوف يغير قواعد اللعب.

طريقة تحميل تحديث PUBG Mobile 3.6

وإذا كنت متحمسًا للتحديث وتريد تجربة الميزات الجديدة فورًا، بإمكانك تحميل التحديث من خلال متجر Google Play لمستخدمي أندرويد أو عبر متجر التطبيقات لمستخدمي آيفون، واتبع هذه الخطوات البسيطة من أجل تحديث اللعبة:

الخطوات الخاصة بمستخدمي الإندرويد:

-أولا افتح تطبيق متجر Google Play.

-ثم ابحث عن PUBG Mobile في شريط البحث.

-وبعدها اضغط على زر التحديث بجانب اللعبة.

وأخيراً انتظر حتى يتم التحديث، ثم افتح اللعبة واستمتع بالمزايا الجديدة.

الخطوات الخاصة بمستخدمي الأيفون:

-في البداية افتح متجر التطبيقات على جهازك.

-وبعد ذلك ابحث عن PUBG Mobile في شريط البحث.

-وأيضاً إذا كان التحديث متاحًا، اضغط على زر التحديث.

-وفي هذه الخطوة انتظر حتى يكتمل التحديث، ثم افتح اللعبة للاستمتاع بالتحديث الجديد.

لعبة PUBG Mobile

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