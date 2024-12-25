بعد معاناتها من فراق حسن يوسف.. حياة شمس البارودي قبل وبعد الاعتزال

تصدر اسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن نشرت منشورًا مؤثرًا على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تعبر فيه عن حزنها العميق على فراق زوجها الفنان حسن يوسف وابنها عبد الله.

وحملت كلمات شمس البارودي مشاعر فقدان الأحبة والصبر والإيمان والوحدة، لذلك يرصد الموجز أبرز المعلومات عن حياة الفنانة المعتزلة شمس البارودي في التقرير التالي

نشأة وبداية شمس البارودي

ولدت شمس البارودي في حي الوراق عام 1945، حيث بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات، وحققت نجاحات كبيرة في السينما بعدة أفلام منها: "المرأة التي غلبت الشيطان" و"ليلة الزفاف".

شمس البارودي

اعتزال شمس البارودي

قررت الفنانة شمس البارودي في عام 1985، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد رحلتها للعمرة التي غيرت مسار حياتها وألغت فيلم سينمائي كان مع زوجها حسن يوسف حيث اقنعها بعمل هذا الفيلم ولكنها أصرت على اتخاذ قرار الاعتزال والحجاب وبالفعل ابتعدت عن الأضواء.

زيجات شمس البارودي

تزوجت شمس البارودي للمرة الأولى من الأمير خالد بن سعود، ولكن هذا الزواج لم يدم طويلًا حيث استمرت معه ثلاثة أشهر.

وفي عام 1972، تزوجت من الفنان حسن يوسف الذي كان شريك حياتها حتى وفاته، وأنجبت منه ربعة أبناء، ليشكل هذا الزواج محطة مهمة في حياتها.

شمس البارودي وحسن يوسف

محطات صعبة في حياة شمس البارودي

واجهت شمس البارودي محطة من أشد محطات حياتها جاءت حيث تعيش حالة من الحزن الكبير بعد فقدان زوجها وابنها رغم الألم، تبقى ذكرياتها معهم دافعًا للصبر والإيمان بمشيئة الله.

شمس البارودي

ذكريات لا تُنسى مع حسن يوسف

استعرضت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بعض الذكريات الجميلة التي جمعتها مع زوجها، قائلة: "افتقدك يا حبيبي... افتقد نصائحك وواحة الأمان التي أحييتنا فيها."

وأشارت إلى أن وجوده كان السند الأكبر لها ولأبنائهما، مؤكدة أنها تحاول إكمال مسيرته في تأمين حياة أبنائهما رغم صعوبة المهمة.

شمس البارودي وحسن يوسف

دعم عائلتها وأصدقائها

أشارت شمس البارودي إلى دور أبنائها وأفراد عائلتها وأصدقائها في محاولة إخراجها من حالة الحزن الشديد.

ولكنها أوضحت أن هذه المحاولات تصطدم بلحظات انفجار المشاعر حين تكون وحيدة، قائلة:

"أجاريهم حتى أختلي بنفسي، فأجهش ببكاء يهز أركاني، بكاء لم أعهده من قبل."

وأوضحت أن هذا الحزن العميق ينعكس على صحتها النفسية والجسدية، رغم النصائح المتكررة من المقربين لها.



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