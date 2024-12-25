تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26

خليجي 26 .. يبحث عشاق الكرة الخليجية عن القنوات الناقلة لمباراة، منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب اليمين مساء اليوم الأربعاء، وذلك منافسات بطولة خليجي 26.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء الناري المرتقب في بطولة خليجي 26 من قنوات ناقلة وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26

وتذاع المباراة بين السعودية واليمن في خليجي 26 عبر القنوات التالية:

1- قناة إس إس سي السعودية.

2- قناة الكويت الرياضية.

3- قناة البحرين الرياضية.

4- قناة الكاس 1 القطرية.

5- قناة أبو ظبي الرياضية 1 الإماراتية.

معلقي مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

كما يعلق على مباراة السعودية واليمن، في إطار منافسات مسابقة كأس خليجي 26 كلا من:

1- فهد العتيبي عبر شاشة شبكة قناة إس إس سي السعودية.

2- حسين الساعدي عبر شاشة قناة العراقية الرياضية.

3- محمد سويد عبر شاشة قناة البحرين الرياضية.

4- محمد البلوشي عبر شاشة قناة عمان الرياضية.

5- عبدالحميد الجسمي عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية.

موعد مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السعودية مع نظيره اليمن اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك على أرضية ملعب «جابر المبارك الأحمد»، ضمن منافسات الجولة الثانية، بالمجموعة «ب»، من مباريات كأس الخليج العربي.

نظام بطولة خليجي 26

أما نظام بطولة خليجي 26 هذا العام تأتي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ومن بعدها يتأهل أصحاب الصدارة والوصافة بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، وأخيرًا في المباراة النهائية.

تشكيل منتخب السعودية ضد اليمن خليجي 26

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية ضد نظيره اليمن مساء اليوم الأربعاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

وسط الميدان: عبدالإله المالكي- محمد كنو- عبدالإله هوساوي.

خط الهجوم: عبدالله رديف- مصعب الجوير- عبدالله الحمدان.

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