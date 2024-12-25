تفاصيل الحلقة 43 من مسلسل وتر حساس.. عبد الرحمن يحاول الهرب بمساعدة كاميليا

مسلسل وتر حساس.. تصاعدت الأحداث في الحلقة 43 من مسلسل وتر حساس، بشكل درامي حيث قام كل من سلمى صبا مبارك ورشيد محمد علاء بالكشف عن اعترافات عبد الرحمن شريف الشعشاعي لجمال، الذي أكد لهم أن هذه الاعترافات غير قانونية لأنها لم تتم بإذن النيابة، لكنه وعد بمساعدتهم في إعادة فتح القضية.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 43

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 43 بينما تواصل عبد الرحمن مع كاميليا طالبًا منها تسريع سفره للخارج، وبدأ مازن في أحمد جمال سعيد الشعور بأن سلمى قد استغلته في أمر يتعلق بعبد الرحمن، وفي تطور جديد، قررت سلمى صبا مبارك زيارة رغدة هيدي كرم، التي اعترفت لها بكل ما حدث، بما في ذلك دور كاميليا في إدارة الأحداث منذ أن علمت بما فعله شقيقها الراحل ليلى وعبد الرحمن.

مسلسل وتر حساس

كما كشفت رغدة عن تفاصيل جديدة لسلمى حول مقتل ليلى، موضحة أنها لم تتخذ أي خطوة دون استشارة كاميليا التي وعدتها بإعطائها عيادة جديدة إذا التزمت الصمت، وفي حال أن قالت الحقيقة ستورطها في الجريمة، كما حاولت سلمى معرفة ما إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة، لكن رغدة أكدت أنها ليست متأكدة، وقالت سلمى أنها تصدقها.

كما اعترف ياسين بما فعله تجاه رحمة وطلب من رشيد إعادتها للعمل، واعترف ياسين بأنه السبب وراء تغيير خطة رحمة، التي كانت تهدف للإيقاع بها، مما أغضب رشيد، لكن ياسين طلب منه التوسط لإعادة رحمة للعمل.

وتوجه رشيد إلى كاميليا لطلب منها أبناءه وحذرها من الأحداث المقبلة، في حين تلقت كاميليا فيديو من رغدة يظهرها في مسرح الجريمة عبر كاميرات المراقبة، وفي تطور مفاجئ، كشفت سلمى أن تسجيلات عبد الرحمن قد تم حذفها من هاتفها، وتواجه رشيد متهمة إياه بشكل غير مباشر بالتورط في هذه الحادثة.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس يشارك فيه مجموعة من النجوم وهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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