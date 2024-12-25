آخر تطورات الطائرة المحـ ـطمة بـ كازاخستان والحصيلة النهائية للضـ ـحايا

شهدت دولة كازاخستان حدثًا مأساويًا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان السلطات تحـ ـطم طائرة ركاب كانت متجهة من باكو إلى جروزني عاصمة الشيشان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الطائرة المحـ ـطمة بـ كازاخستان والحصيلة النهائية للضحايا.

آخر تطورات الطائرة المحـ ـطمة بـ كازاخستان

كشفت وزارة الطوارئ في كازاخستان عن تفاصيل تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، وذلك قرب مدينة أكتاو في غرب كازاخستان

الطائرة المحـ ـطمة بـ كازاخستان

وأعلنت وزارة النقل في كازاخستان أن الطائرة المحـ ـطمة كان على متنها 37 مواطنًا أذريًا و16 روسيًا وستة مواطنين من كازاخستان وثلاثة من قيرغيزستان.

وأكدت وزارة النقل في كازاخستان أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وقالت السلطات في كازاخستان إن الطائرة التي تعرضت للحـ ـادث كانت تابعة لـ الخطوط الجوية الأذربيجانية وكانت في طريقها من باكو إلى غروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

عدد ضـ ـحايا الطائرة المحـ ـطمة بـ كازاخستان

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام في كازاخستان أن 105 ركاب وطاقم من 5 أفراد كانوا على متن الطائرة المحـ ـطمة، بينما لم تذكر السلطات الكازاخية تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا أو أسباب الحادث حتى الآن.

معلومات عن الطائرة المحـ ـطمة في كازاخستان

وفي السياق ذاته، ذكرت شركة طيران أذربيجان (آزال) أن الطائرة المحـ ـطمة في كازاخستان من نوع "إمبراير 190" برازيلية الصنع.

في عام 2004، دشنت "إمبراير 190" أولى رحلاتها، وأصبحت شركة "إيربلو" الأمريكية أول مشغل لهذا الطراز عام 2005.

وأضافت شركة طيران أذربيجان أن "إمبراير 190" من أحدث الطائرات التي أصدرتها شركة "إيمبراير" البرازيلية، حيث تمثل امتدادًا لطرازات "إي 170" و"إي 175"، مع تعديلات واسعة تشمل جناحا أكبر ومخرجين للطوارئ فوق الجناح ومحركات جديدة.

وتتميز الطائرة المحـ ـطمة في كازاخستان بأنها مزودة بمحركات توربوفان بقوة 82.29 كيلو نيوتن، مع نظام تحكم رقمي كامل يضمن تحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود والصيانة.

الطائرة المحـ ـطمة في كازاخستان

وأشارت شركة طيران أذربيجان إلى أن الطائرة المحـ ـطمة في كازاخستان مصممة للطيران في مختلف الظروف الجوية، إلا أن بعض الطيارين أشاروا إلى أنها قد تواجه صعوبة في التعامل مع الطقس القاسي أو الرياح العاتية في بعض الرحلات الطويلة.

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