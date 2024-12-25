بسوق العربية وأصلح الأدوات الكهربائية .. عمرو سليم يروي كيف تعايش مع العمى ؟

تصدر اسم الموسيقار عمرو سليم تريند جوجل بعد تصريحاته المثيرة التي قالها في برنامج"واحد من الناس"، حيث كشف عن العديد من المواقف والذكريات المثيرة خلال لقاءه مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك ضمن سهرة خاصة بمناسبة الكريسماس.

تصريحات عمرو سليم

ويرصد موقع الموجز أبرز تصريحات عمرو سليم، تحدث عمرو عن مهاراته في قيادة السيارة رغم كونه كفيفًا، وروى موقفًا طريفًا عندما كان داخل الجراج بدون وجود السايس، حيث قرر أن يقود السيارة ويركنها بنفسه، وأضاف أن الفنان مدحت صالح كان حاضرًا وقتها وشاهده وهو يركن السيارة ببراعة، ولم يكن يعلم بوجوده، ثم بكى قائلاً:"الحمد لله فتحت، وسط ضحكنا وفي كل مرة أقوم بأعمال مشابهة لهذا الأمر يقولي ولسه ما فتحتش".

عمرو سليم وعمرو الليثي

مهارات عمرو سليم

وأوضح عمرو سليم، أنه تعلم قيادة السيارة بنفسه دون مساعدة أحدا، مشيرًا إلى موقف آخر عندما تعطلت سيارة صديقه خالد صبري، فقام بشدها بسيارته، كما أكد أنه نجح في تعليم بناته القيادة.

كما تطرق الموسيقار عمرو سليم إلى مهارته في ركوب الدراجات بشرط وجود شخص أمامه ليقوده، موضحًا أنه اعتاد ركوب العجل مع بناته وأصدقائه في أماكن مختلفة مثل مارينا والأقصر وأسوان، حيث كان يسير في طرق صعبة.

كيف تعايش عمرو سليم مع العمى

كما تحدث الموسيقار عمرو سليم عن كيفية التعايش مع فقدان البصر، وأكد أنه يتقبل إعاقته لكنه لا يوافق عليها، لافتاً إلى أنه يؤدي جميع المهام التي يقوم بها المبصرون عدا التعامل مع الكهرباء، مضيفاً:"أنا قبلت العمى ولكني لا أوافق عليه وهنا أحب أن أقول للناس أن تقبل ما لا تستطيع تغيره ولكن لا توافق عليه، وأنا اتولدت كفيف ولا أرى وقبلت هذا المر ولكني أعمل كل شئ يقوم به المبصرين إلا حاجة واحدة ألحم سلك الكهربا، على الرغم من إني بصلح الأجهزة الكهربائية التي أصابها العطل، وأنا دائم القراءة والإستفادة من كل معلومة، كما قمت بتصليح غسالة حماتي عندما أبلغتني بالعطل".

عمرو سليم

كواليس أغنية “النور مكانه في القلوب”



وتحدث عمرو سليم عن الأغنية الشهيرة"النور مكانه في القلوب" التي قام بغناءها الفنان مدحت صالح، مؤكدًا أنها قريبة جدًا إلى قلبه وتعبر عن معانٍ حقيقية، وأشاد بمدحت صالح ووصفه أنه ليس مجرد صديق بل هو عينه التي يرى بها، معلقاً:"مدحت صالح له محبة كبيرة في قلبي ولا استطيع ان أوفيه حقه وهو يعلم ذلك جيدا ، وفي كل حفلة أشعر به وهو يهتم بي وبكل شئ وهو عيني التي أرى بها وهو في قلبه نور تجاهي كما أن في قلبي نور تجاهه"، ثم قام بعزف الأغنية وأهداها له .

علاقة عمرو سليم بهشام سليم



كما تذكر عمرو سليم علاقته بابن عمه الفنان الراحل هشام سليم، مشيرًا إلى التشابه الكبير بينهما لدرجة أن والدة هشام كانت تخلط بينهما وتعتقد أنه ابنها، وأضاف أن والده صالح سليم، كان متذوقًا للفن ويدعمه دائمًا، وتحدث عن ذكرياته مع الفنانة جالا فهمي التي كانت قريبة من العائلة، متابعاً:"هشام سليم كان قريب جداً من قلبي وكان في تشابه كبير بيننا ولكنه كان أطول مني، وفي أحد المرات كنت اتحدث مع عمي صالح سليم عن فنانة شهيرة ومبدعة في الموسيقى، وكان الراحل صالح سليم يتذوق الفن ويعشقه، وفي أحد المرات طنط زينب اعتقدت إني ابنها هشام وكانت تتلغبط بيننا وتقول انتوا لازم تمثلوا مع بعض".

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