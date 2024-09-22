في ذكرى رحيل هشام سليم..كيف ساهم في نجاح الناظر وكواليس من حياته

تحل اليوم، 22 سبتمبر، الذكرى الثانية لرحيل الفنان المصري هشام سليم، الذي ترك بصمة واضحة في عالم الفن والدراما، من خلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة، أصبح سليم رمزًا للإبداع والتفاني في مجاله.

يرصد " الموجز " أبرز محطاته وكواليسه الفنية التي كانت نقطة انطلاقته وأيضا كواليس حياته في السطور التالية

هشام سليم

البدايات الفنية

وُلد هشام سليم في عام 1958، حيث درس في معهد السياحة والفنادق وتخرج عام 1981، عقب ذلك، سافر إلى لندن للدراسة في الأكاديمية الملكية، ليعود إلى مصر بعد انتهاء دراسته.

كانت انطلاقته الفنية في سن الرابعة عشرة، عندما شارك في فيلم "إمبراطورية ميم" بجوار فاتن حمامة، مما ساهم في اكتشاف موهبته الفريدة.

مسيرة مليئة بالنجاح

حقق سليم نجاحات كبيرة في مجال الدراما، حيث قدم مجموعة من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير، مثل "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، و"الراية البيضاء".

كما شارك في عدد من الأفلام المميزة مثل "عودة الابن الضال" و"الناظر"، وكان آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم "موسى"، كل هذه الأعمال تعكس مهارته الفائقة وموهبته الاستثنائية.

تألقه في المسرح

لم يقتصر تأثير سليم على التلفزيون والسينما فحسب، بل تألق أيضًا في المسرح من خلال تقديمه لشخصية حمودة في مسرحية "شارع محمد علي"، حيث حقق نجاحًا ملحوظًا بالتعاون مع النجمة شيريهان، هذا التنوع في الأداء يعكس قدرة سليم على التألق في مختلف الفنون.

هشام سليم

حزن الوسط الفني

أحدث نبأ وفاة هشام سليم صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث أعرب العديد من النجوم عن حزنهم العميق، بما في ذلك أحمد السقا وكريم عبد العزيز وشريهان، كانت كلماتهم تعبيرًا عن الحب والاحترام الذي حظي به الراحل خلال مسيرته.

ذكريات من الكواليس

تحدث مجدي الهواري عن كواليس العمل مع هشام سليم، مشيرًا إلى أن سليم كان مترددًا في البداية بشأن دوره في فيلم "الناظر"، لكنه عبّر عن امتنانه بعد اللقاء الذي جمعهما، كانت هذه اللحظات تجسيدًا لعلاقة الود والاحترام بينهما.

اختفاء مفاجئ وحالة من الجدل

فجأة، اختفى هشام سليم عن الساحة الفنية بشكل غريب أثار الكثير من التساؤلات، ثم انتشرت أنباء عن إصابته بمرض السرطان، لكنه لم يعلق بشكل رسمي على هذه الأخبار، واكتفى بالقول: "أنا الحمد لله كويس، وكل شيء تمام، متهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه أحسن من الكوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام. كل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا بخير وقاعد في العين السخنة".

دعم من زملاء المهنة

رغم صمته، خرج العديد من النجوم لدعمه والدعاء له بالشفاء، معبرين عن حزنهم بسبب مرضه، من بين هؤلاء كان الفنان فاروق فلوكس والفنانة شيريهان وغيرهم من الأسماء اللامعة في الفن.

رحيل مؤلم وتوقعات سابقة

بعد أيام من شائعات وفاته وانتشار أنباء مرضه، توفي هشام سليم في مثل هذا اليوم من عام 2022.

ووفقًا لتصريحات الفنانة نهال عنبر، يُقال إنه توقع وفاته في هذا اليوم خلال اجتماع عائلي، مما أضفى على وفاته طابعًا مؤلمًا ترك أثرًا كبيرًا في قلوب زملائه في الوسط الفني.

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