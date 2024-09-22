تنبأ بموعد وفاته وعاش معركة مثيرة مع السرطان.. أسرار خفية في حياة هشام سليم

ذكرى رحيل هشام سليم.. في مثل هذا اليوم، تحل الذكرى الثانية لرحيل الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.

هشام سليم

معلومات عن هشام سليم

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، وُلد هشام سليم في عام 1958،تخرج في معهد السياحة والفنادق عام 1981، التحق بالدراسات الحرة بالأكاديمية الملكية في لندن، وكان متقنًا للغة الفرنسية، وكان ابنًا لأسطورة الكرة المصرية صالح سليم، ولكنه اتجه إلى عالم الفن مبكرًا، حيث جمع بين عشقه للرياضة والفن، كانت بدايته مع التمثيل من خلال مسرح المدرسة، وبدأ مسيرته الفنية في طفولته عندما قدمه المخرجون ليشارك في فيلم "إمبراطورية ميم"، إلى جانب الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، التي كانت صديقة للعائلة وأقنعت والده بالسماح له بدخول عالم التمثيل.

رغم رفض والده في البداية دخوله عالم الفن، إلا أن هشام سليم أثبت نفسه سريعًا، وظل طوال حياته يقدم أعمالًا متميزة، حيث قال في تصريحات سابقة له :"أبويا كان يرى الفن مثل كرة القدم، من الممكن أن يغدر بصاحبه، في البداية كان يعارض دخولي مجال الفن، وبعد فترة اقتنع، والشئ الوحيد الذي حذرني منه هو التفاهة والغرور".

أبرز أعمال عشان سليم

ومن أبرز أعماله في السينما أفلام "تزوير في أوراق رسمية"، "العاصفة"، و"الناظر"، "الأوباش"،" أرض الأحلام "،" عندما يتكلم الصمت "،" يا إسكندرية كمان وكمان"،" العاصفة"،" الباحثات عن الحرية "، أما في الدراما التلفزيونية، فقد كان دوره الأشهر هو "عادل البدري" في المسلسل التاريخي "ليالي الحلمية"، إلى جانب أدواره البارزة في مسلسلات "الراية البيضا"، "أرابيسك"، و"امرأة من زمن الحب"،" هوانم جاردن سيتي "،" محمود المصري "،" ملك روحي".

لم يقتصر عطاؤه على السينما والدراما فحسب، بل شارك أيضًا في مسرحيات مثل "شارع محمد علي" مع الفنانة شريهان، التي وصفته بصديق العمر، وكان له ظهور مميز في الفوازير وبرامج الأطفال مثل "طرطأ وفنجل".

هشام سليم

زيجات هشام سليم

على الصعيد الشخصي، تزوج هشام سليم مرتين، زواجه الأول كان من مرفت النحاس، وأثمر عن ثلاثة أبناء: نور، زين، وعصمت، أثارت ابنته نور اهتمام الإعلام بعد أن أعلنت عن تحولها الجنسي، ما شكل تحديًا كبيرًا لهشام في حياته الشخصية لكنه ساندها بكل شجاعة، أما زواجه الثاني، فقد أتاح له إدارة مشروع سياحي بالغردقة، حيث فضل الابتعاد عن الأضواء لفترة من الزمن.

إصابته بسرطان الرئة

في يناير 2021، اكتشف هشام إصابته بسرطان الرئة، لكنه فضل التكتم على الأمر وابتعد عن الأضواء. ورغم إنكاره في البداية، تدهورت حالته الصحية، حيث كشف الطبيب المعالج أنه تم اكتشاف السرطان في مرحلة متقدمة، واجه هشام المرض بشجاعة، واستخدم جميع أنواع العلاجات، لكن حالته لم تتحسن ليرحل عن عالمنا بعد معاناة طويلة.

وفي لقاء تلفزيوني قديم، كان هشام قد وصف السرطان بالمرض "الخبيث والبايخ"، وأعرب عن رغبته في تقديم جوائز مالية لمرضى السرطان في حال حصل على جائزة كبيرة، وهو ما يظهر حساسيته تجاه هذا المرض منذ سنوات طويلة.

المفارقات المؤثرة في حياة الفنان الراحل هشام سليم



و من المفارقات المؤثرة في حياة الفنان الراحل هشام سليم أنه بالفعل تنبأ بموعد وفاته، وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات تلفزيونية لها أنه أبلغ أسرته بأنه سيتوفى يوم 22 سبتمبر في الساعة العاشرة مساءً، وهذا ما تحقق بالفعل، إذ فارق الحياة في ذلك التوقيت.

آخر أعمال هشام سليم

آخر أعمال هشام سليم كان دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عُرض في رمضان 2021، شاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، ماجدة زكي، ندى موسى، ومايان السيد، المسلسل كان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

بعد وفاته، كرّمه مهرجان القاهرة السينمائي، وزرعت شجرة باسمه تقديرًا لمسيرته الفنية، كما خصصت نقابة الممثلين قاعة في دار المسنين باسمه، تخليدًا لذكراه ولعطائه الكبير في الفن المصري.

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