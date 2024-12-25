محمد التاجي يخضع لجراحة ويطلب دعاء الجمهور .. تعرف على التفاصيل

أجرى الفنان محمد التاجي عملية جراحية لإصلاح الفتق بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة وأكد الأطباء أن الجراحة بسيطة ولا تستدعي البقاء في المستشفى لفترة طويلة، حيث نصحوه بالراحة لمدة عشرة أيام قبل العودة لممارسة نشاطه الطبيعي.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

رسالة مؤثرة من محمد التاجي قبل العملية

قبل دخوله إلى غرفة العمليات، شارك محمد التاجي منشوراً فكاهياً عبر حسابه على فيسبوك قائلاً:"آخر نكتة قبل ما أخش العملية: مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي تمترارارم تمتم"وتفاعل الجمهور مع المنشور بالدعاء والتمنيات له بالشفاء العاجل.

مشاركة محمد التاجي في "جودر 2"

على الصعيد الفني، انتهى محمد التاجي من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 المسلسل يتألف من 15 حلقة تحمل طابعاً تشويقياً فنتازياً، حيث يجسد التاجي شخصية "قمر الزمان"، والد "شهرزاد"، التي قدمتها الفنانة ياسمين رئيس في الجزء الأول.

أسرار مسيرة محمد التاجي الفنية

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنان محمد التاجي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشف عن العديد من الأسرار خلف مسيرته الفنية. التاجي تحدث عن كواليس أبرز الأعمال التي شارك فيها ورفضه لبعض الأدوار المهمة.

رفض فيلم "عمارة يعقوبيان": أسباب رفض التاجي

كشف محمد التاجي عن رفضه المشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان"، مشيراً إلى أن طبيعة الدور لم تناسبه بسبب التزاماته العائلية. أكد التاجي أن قرار الاعتذار كان صعبًا ولكنه كان ضروريًا في ذلك الوقت.

خلافات مع الزعيم عادل إمام في "النوم في العسل"

تحدث التاجي أيضاً عن خلافه مع الزعيم عادل إمام خلال تصوير فيلم "النوم في العسل" أوضح أن سبب الخلاف كان بسبب تضارب مواعيد تصوير المسلسلين اللذين كان يعمل عليهما في الوقت نفسه، مما تسبب في حدوث سوء تفاهم.

تجربة التاجي مع سمير سيف في "ديل السمكة"

كشف التاجي أيضاً عن تجربة سابقة مع المخرج سمير سيف في فيلم "ديل السمكة"، حيث رفض المشاركة في الدور بسبب ضغوط العمل والالتزامات العائلية.

تجربة التاجي مليئة بالمواقف التي كشفت عن تحديات اختيار الأدوار وتضحياته من أجل استقرار حياته الشخصية والمهنية.

اقرأ أيضاً:

نجوم الغناء يحتفلون بالعام الجديد بحفلات ضخمة في الكريسماس

تفاصيل حفل كاظم الساهر في 8 فبراير 2025