حياة قنديل لم تقتنع بنفسها كفنانة وتزوجت من شقيق الدنجوان

حياة قنديل ذلك الوجه السينمائي، ذلك الوجه الرقيق الذي أحببناه من اول طلة والموهبة البسيطة التي استطاعت أن تقنعنا جميعا بادائها، وبرغم من ذلك ابتعدت عن هذا العالم وطالتها العديد من الشائعات الكذابه حولها هي وزوجها الراحل، كل ما تريد ان تعرفه سوف نعرضه لكم من خلال موقع الموجز.

من هي الفنانة حياة قنديل؟

ولدت في 23 نوفمبر عام 1951، ظهرت عليها موهبة حب الفن منذ أن كانت طفلة صغيرة حتي شاركت في برامج الأطفال ما جعلها لا تستطيع أن تكمل دراستها واكتفت بدبلوم تجارة.

قدمت حياة قنديل أكثر من 30 فيلما منها: السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر.

حياة قنديل

من هو زوج حياة قنديل؟

تزوجت الفنانة حياة قنديل من الفنان فكرى أباظة شقيق الدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة وقررت الاعتزال بعدها من اجل تربية ابنتها وبحثا عن الاستقرار فى حياتها الشخصية.

وتعرفت على زوجها فكري أباظة أثناء مشاركتها فى فيلم "وادي الذكريات" إخراج هنري بركات، وتأليف ميشيل صوايا، حيث اشترك الزوجان في العمل الفني ليتخذا بعد ذلك قرار الزواج.

حياة قنديل

اعتزال حياة قنديل الفن نهائياً

وفي قمة شهرتها ونجاحها الفني، فاجأت الفنانة حياة قنديل، جمهورها ومتابعيها، بقرار الاعتزال، والابتعاد عن الأضواء والفن بشكل نهائي، لتعلن تفرغها لحياتها الأسرية عام 1981.

حياة قنديل لم تقتنع بنفسها كفنانة

خرجت حياة بعد اعتزالها لتؤكد انها غير مقتنعة بأدائها في معظم افلامها قائلة: اضحك كثير على بعض المشاهد لفرط سذاجتي وانتقد نفسي في بعض المشاهد واقول كنت استطيع تقدميها بصورة أفضل.

حياة قنديل

ابنة حياة قنديل

حياة قنديل لديها ابنة وحيدة اسمها “شيماء” والتى أصبحت اليوم شابة تعمل بمجال التدريس ولديها طفلة وقد تداولت المواقع الفنية وصفحات السوشيال ميديا صورها التي أظهرت الشبه الكبير بينها وبين والدتها لكنها لم ترق إلى ذلك الجمال الذي كانت تمتلكه الفنانة المعتزلة.

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