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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

أمنية الفنانة انتصار في العام الجديد وأعمالها القادمة

انتصار
انتصار

نشرت الفنانة انتصار صورة لها أثناء تكريمها كأفضل ممثلة دراما لعام 2024، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكشفت عن أمنيتها للعام القادم، ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

انتصار الافضل لعام 2025

وجاءت التعليقات من جمهورها تهنئها بهذا التكريم: مبروك يا استاذه، متألقه دائما.

انتصار الأفضل 

ماذا تمنت انتصار في عام 2025؟

قالت الفنانة انتصار، إنها تتمنى أن يصبح العام الجديد 2025 أفضل مما مضى وأن يعم فيه الخير للجميع وأن تنتهى الحرب على قطاع  غزة، وأن يعم السلام ويعيش الجميع في هدوء.

وأضافت انتصار: اتمنى السلام والأمان لأهالينا في فلسطين، كما أتمنى السلام لغزة ولسوريا ولبنان، كما اتمنى إن عام 2025 يدخل علينا بالخير والأمان والسلام على جميع الأمة العربية وأن تزول الغمة.

انتصار

أعمال تنتظرها انتصار في رمضان 2025

تشارك الفنانة انتصار في مسلسل "أش أش" مع الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

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كما تشارك أيضا في مسلسل "80 باكو" من إخراج كوثر يونس، ومسلسل "أشغال شقة" الجزء الثاني كضيفة شرف.

مسلسل أشغال شقة

حققت انتصار نجاحا كبيرا عند مشاركتها في الجزء الاول من أشغال شقة الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2024، مع نجوم الفن أبرزهم الفنان هشام ماجد ومصطفى غريب وأسماء جلال وشيرين ومحمد عبدالعظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل انتصار وإنجي وجدان وإنعام سالوسة وريم خوري وإيمان السيد وتأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

 

مسلسل قهوة المحطه

يجمع مسلسل قهوة المحطة لأول مرة بين انتصار وهالة صدقي، في عمل درامي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يُعرض في 15 حلقة، وسيبدأ التصوير قريبًا بعد الانتهاء من تحديد مواقع التصوير بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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