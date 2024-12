أغنية العام.. يا عراف تفوز بجائزة الأفضل لعام 2024 بحفل الموريكس دور

حصدت أغنية "يا عراف" على جائزة أفضل أغنية عربية في حفل جوائز الموريكس دور لعام 2024، بالحفل الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، ومن خلال موقع الموجز اعرف التفاصيل.

"يا عراف" أغنية العام

تسلم الجائزة الفنان أحمد زعيم والفنان التونسي نوردو، اللذان قدما أداءً حيًا للأغنية وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور في الحفل.

أغنية يا عراف

أغنية «يا عراف» جمعت بين الفنان أحمد سعد، والفنان التونسي نوردو، وأحمد زعيم، وهي من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، والكليب من إخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «كامب» للمنتج ياسر القصراوي، بالتعاون مع «نيو إيرا» ميدو فؤاد.

ومنذ طرحها في عام 2023، حققت «يا عراف» نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوزت حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"

من جانبه عبّر المنتج الدكتور ياسر القصراوي عن سعادته بفوز الأغنية، قائلًا: هذه الجائزة تكليل لمجهود فريق العمل بأكمله إنتاج هذه الأغنية كان تحديًا كبيرًا، حيث جمعنا بين فنانين لكل منهم قاعدة جماهيرية مختلفة، ونجحنا في تقديم عمل موحد حاز إعجاب الجماهير.

وأكد القصراوي أن الكليب تم تصويره في إحدى الدول الأوروبية لإضفاء طابع بصري مميز يناسب قيمة الأغنية.

كما قال الفنان التونسي نوردو: التعاون مع أحمد سعد وأحمد زعيم في أغنية (يا عراف) كانت تجربة رائعة، وسعيد جدًا بنجاحها الذي تخطى 50 مليون مشاهدة، الأغنية جعلتني قريبًا من الجمهور المصري والعربي، وكانت مفتاحًا لتواجدي في مصر بأعمال أخرى.

حفل الموريكس دور

أعلنت جوائز حفل الموريكس دور لعام 2024 من العاصمة اللبنانية بيروت، واختارت اللجنة شعار "Heal the World with Art and Music – اشف جراح العالم بالفن والموسيقى" ليكون العنوان الرئيسي للدورة الـ 23، في وقت يشهد فيه العالم أزمات متفاقمة تؤثر على جميع جوانب الحياة.

ألحان أحمد زعيم

قدم الفنان أحمد زعيم أحدث ألحانه من خلال أغنية "ابتسمت" للفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الأخير، وأغنية "حلالى" للفنانة إليسا، وأغنية "كل وعد" للفنان وائل جسار.

آخر أعمال أحمد زعيم

طرح الفنان الشاب أحمد زعيم منذ أيام أغنيته الجديدة التي تحمل إسم"حب تانى" وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.

