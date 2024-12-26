دوللي شاهين لـ"الموجز" عن حلقة نزار الفارس: "منسحبتش هو اللي مكملش البرنامج"

تصدر اسم الفنانة دوللي شاهين مؤشرات البحث في جوجل بعد ظهورها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه، وتعرضت لمواقف محرجه من المذيع أدت إلي انسحابها ويتسأل العديد من الجمهور ماذا حدث بعد انتهاء الحلقة الذي لم تكتمل؟ يكشف الموجز تفاصيل الأزمة.

سبب انسحاب دوللي شاهين من برنامج نزار الفارس

تواصلت جريدة الموجز مع الفنانة دوللي شاهين للكشف عن أسباب انسحابها من برنامج نزار الفارس وما حدث، وقالت: انا منسحبتش من الحلقة هو اللي زعل ورفض يكمل عشان قولت له أنه سخيف وتافه واسئلته سطحية وليس لديه ثقافة فنية.

دوللي شاهين

بداية أزمة دوللي شاهين مع نزار الفارس

كشفت دوللي شاهين بداية الأزمة في حلقة نزار الفارس قائلة: حدثت مشادة كلامية بيننا عندما طلب من قله الجاكت ووضعي على رجلي لانه لا يستطيع غض البصر "كما قال" في الحلقة، ورديت عليه قلت له: يلا حاول وخليك شطور.

وتوجه الفارس إلى الجمهور قائلا إنه "بكل حب وود" استأذن ضيفته قبل بدء التصوير في أن مظهرها بهذا الشكل لن يكون مناسبا، لترد عليه دوللي مؤكدة أنها تشعر بحرارة الجو، وأنه لو كان لديه "دريس كود" أو معايير في ملابس الضيوف، لكان ينبغي عليه إبلاغها مسبقا.

حلقة دوللي شاهين مع نزار الفارس

آخر أعمال دوللي شاهين

طرحت دوللي شاهين مؤخراً أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، والتي صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد ومن كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

دوللي شاهين

وكانت دوللي، قد وجهت رسالة شكر عقب طرح الأغنية عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" قالت فيها: من الشغل اللي الناس تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من أول المخرج الى أصغر عامل في اللوكيشن... بشكركم أوي وبحبكم أوي.

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