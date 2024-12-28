مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إليك آخر موعد

رسوم حج الجمعيات الأهلية.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بتأشيرات موسم حج 1446هـ (2025م) حتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، ومن جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيد الاحتياطي بدلاً من الفائزين في حال عدم السداد في الموعد المحدد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

كما أوضح عبدالموجود أن رسوم حج الجمعيات يمكن تسديدها في البنوك الحكومية (مصر، الأهلي، القاهرة) أو من خلال البريد المصري،كما تم تحديد أسعار برامج الحج حسب المستويات: المستوى الأول 395 ألف جنيه (شامل الوجبات)، المستوى الثاني 268 ألف جنيه (شامل الوجبات)، والمستوى الثالث 240 ألف جنيه (شامل الوجبات)، على أن تذاكر الطيران سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر أن، الوزارة قد أنهت التعاقد مع الجانب السعودي لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج الجمعيات الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لعام 1446هـ-2025م، يأتي ذلك التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025 هي كما يلي:

1. أصل جواز السفر المميكن: يجب أن تكون مدة صلاحيته لا تقل عن عام (حتى 19 فبراير 2025).

2. عدد 2 صورة من جواز السفر: صورة من أول صفحة فقط.

3. فيش جنائي مميكن: موجه خصيصًا للحج.

4. عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي: بمقاس 100% كبير.

5. تصاريح السفر: للأشخاص الذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم، وكذلك من هم في سن التجنيد.

6. تقرير طبي مميكن: معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

7. شهادة صحية: صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول، تحتوي على تطعيمات لقاح الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025 للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة (مواليد 18 فبراير 1960 أو قبله).

8. شهادة صحية: صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول، تحتوي على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW، بشرط أن تكون مدة التطعيم لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

9. شهادة التحصين (Qr-Code): الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025، المعتمدة من وزارة الصحة للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة (مواليد 18 فبراير 1960 أو قبله).

10. أصل إيصال إيداع: لقيمة اشتراك رحلة الحج.

حج الجمعيات الأهلية

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