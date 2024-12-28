أول تعليق من حمو بيكا على حبسه ورد فعل زوجته

علق الفنان حمو بيكا على قرار حبسه شهرين، الذي صدر منذ قليل من نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية

وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تعليق حمو بيكا على قرار حبسه

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل،

كتب حمو بيكا منشورا قال فيه:"

لا حول ولا قوة إلا بالله، لله الأمر من قبل ومن بعد".

حمو بيكا

تفاصيل حبس حمو بيكا

وكان حمو بيكا قد وصل اليوم لنيابة الدخيلة الكلية للاستئناف على خلفية حكم حبسه، وكان معه محامي من نقابة المهن الموسيقية لحضور جلسة التحقيق، وكشف مصدر مقرب منه أن الحكم الصادر على حمو بيكا قد صدر على خلفية حفل "وش غضب" الذي أقامه خلال عام 2018 في منطقة البيطاش بالإسكندرية بدون حصوله تصريح، وهذا دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضراً ضده، وخلال عام 2021، تم الاستئناف بحصوله على حكم أول وهو حبسه شهرين، ولكن تم تأييد الحكم لاحقًا.



كما واصلت نيابة قصر النيل التحقيق مع حمو بيكا في قضية أخرى، وهي إيقافه في منطقة الزمالك وكان معه سلاحين أبيض، وتبين وجود أحكام قضائية سابقة ضده.

تعليق زوجة حمو بيكا على قرار حبسه

وقالت زوجة حمو بيكا قد علقت على قرار حبسه في تصريحات صحفية لها، معلقة:"كنت نايمة لما أتقبض عليه وماعرفش حاجة عنه".

حمو بيكا

معلومات عن حمو بيكا

حمو بيكا مغني شعبي مصري من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ حياته المهنية من خلال عمله في عدة وظائف بسيطة، مثل سائق شاحنة وجزار، وخلال د عام 2017، قرر أن يدخل عالم الغناء الشعبي، حيث كان يقدم حفلات المهرجانات لأصدقائه ومعارفه في الحي الذي يعيش فيه، ومع مرور الوقت تطور أداؤه الفني وبدأ يكتسب شهرة بشكل أوسع، معتمدًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أعماله.

انطلاقة حمو بيكا الحقيقية في عالم الغناء جاءت عندما قام بتسجيل أغنيته الأولى "قشطة" في أحد الاستديوهات كتجربة شخصية، وسرعان ما انتشرت الأغنية سريعًا في منطقة الدخيلة التي يقطن بها، وهذا شجعه على مواصلة الغناء وإحياء الحفلات الشعبية والأعراس، لكن الشهرة الحقيقية لحمو بيكا جاءت مع إطلاقه أغنية"رب الكون ميزنا بميزة" التي غناها مع زميليه علي قدورة ونور التوت.

حمو بيكا

الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، لكنها أيضًا تعرضت للكثير من الانتقادات والسخرية بسبب كلماتها وأدائها، مما جعل حمو بيكا شخصية مثيرة للجدل في الوسط الفني وبين الجمهور، ومع ذلك استطاع أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في عالم المهرجانات الشعبية، مستمرًا في تقديم أغانٍ تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

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