ما حكم الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ؟.. دار الإفتاء حسمته

الاحتفال عيد الميلاد المجيد.. مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، يتساءل الكثير عن حكم الاحتفال بميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية أم لا؟.

لذا يستعرض الموجز، في هذا التقرير رأي دار الإفتاء المصرية عن حكم الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد كالتالي:

حكم الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام.

وأوضحت أن الإسلام نَسَقٌ مفتوح يُؤْمِنُ أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.

وقالت إن الادعاء بأن الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام يستلزم الإقرار بما لا يوافق الإسلام من عقائد أهل الكتاب فهو غير صحيح.

حكم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأشارت إلى أن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية.

فقال سبحانه: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ" [آل عمران: 64].

وقال تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" [العنكبوت: 46].

حكم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأضافت الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم تبرك بالمكان فقد احتفل بالزمان؛ فشارك اليهود احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيمًا له.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ" فأمر بصومه. ولم ير في مشاركتهم الصيام موافقةً لهم على عقائدهم.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤْمَر فيه بشيء؛ كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ولذلك فليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم الميلاد المجيد لسيدنا المسيح على نبينا وعليه السلام.

حكم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

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