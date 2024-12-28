حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: "ربنا يهونها عليك وترجع بالسلامة"

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على دعم حمو بيكا، ليسانده في أزمته وذلك بعد تأييد حبسه لمدة شهرين.

حسن شاكوش وحمو بيكا

دعم حسن شاكوش لحمو بيكا

شارك حسن شاكوش صورة تجمعه بحمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" الذي رصده موقع الموجز، وعلق قائلا: "ربنا يهونها عليك يا بيكا يا رب ويعدي أيامك على خير، وترجع لأهلك وحبايبك بالسلامة يا حبيبي يا رب."

جاء تعليق حسن شاكوش دعم وتضامن مع زميله حمو بيكا بالإضافة إلى دعم زملاءه الآخرين في الوسط الفني أخرهم عمر كمال.

منشور حسن شاكوش

تفاصيل أزمة حمو بيكا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، حيث أظهرت التحريات أن بيكا هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية، منها حكمين بتبديد، وآخر متعلق بالترخيص وتم تحويله إلى نيابة الدخيلة للتحقيق في القضايا المرفوعة ضده، والتي تضمنت إقامة حفل دون ترخيص في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.

حمو بيكا

نقابة المهن الموسيقية تتدخل

حضر محامي من نقابة المهن الموسيقية جلسة التحقيق مع حمو بيكا، في محاولة للدفاع عنه وتخفيف الحكم حيث أكتشف بيكا قضية قديمة متعلقة بحفل "وش غضب"، حيث تم تحرير محضر لإقامته الحفل دون تصريح، وتم تأييد الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين.

أخر أعمال حسن شاكوش

بعيدًا عن الأزمات، يستعد حسن شاكوش لتقديم ديو غنائي مع الفنانة مي عمر ضمن مسلسلها الجديد "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يظهر شاكوش ضمن أحداث العمل وفقًا بطبيعة شخصية مي عمر، التي ستجسد دور راقصة.



حسن شاكوش

حمو بيكا يثير الجدل بسبب الراقصات

يذكر أن المطرب حمو بيكا أثار الجدل في الأيام الماضية بعد انتشار تصريحاته على عن الراقصات، قائلًا: “كلنا لابسين چواكت و سقعانين و الجو تلج.. شوف بقي الراقصه دي واحده ست و علشان شغلها لابسه بدلة رقص في التلج ده علشان أكل عيشها ...عاوز اقولها انتي ب 100 راجل ...لأن الرجالة نايمة و متغطيه ...وانتي بتسعي ع اكل عيشك بالحلال و معملتيش زي الباقيين و مشيتي شمال”.

وبعد انتشار تلك التصريحات، نفى حمو بيكا قائلا: أنا عمري ما أقول كدة ولا ينفع أقول كدة.. ربنا عرفوه بالعقل لو فيه فيديو بالكلام ده تقدروا تنزلوه وأتحاسب عليه، ده واحد صفحته واقعة عايز يعمل ريتش فقال أعمل ريتش على بيكا وهاخد حقي بالقانون، أنا راجل بنزل شغلي بخلصه بروح على بيتي مليش دعوة باللي اشتغل ومشتغلش، سيبو الملك للمالك وكل واحد في حاله أنا مش بأذي حد عشان حد يأذيني ويقول كلام مقولتهوش".

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