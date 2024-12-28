تعرف على المحطات النهائية لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي LRT

في إطار خطط الدولة لتعزيز منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام،كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل دفع مبتكرة للمترو، ومتعددة لخدمات شبكات خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة الركاب وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

الهيئة القومية للأنفاق

الموجز يرصد عبر التقرير التالي أهداف وأهمية الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق (وسائل دفع مبتكرة لـ خطوط المترو الثلاثة) إلى التسهيل على المواطنين، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.

و تسعى الهيئة القومية للأنفاق من خلال هذه الحلول (وسائل دفع مبتكرة لـ خطوط المترو الثلاثة) إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل الركاب، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي كبديل مستدام وبيئي للنقل الخاص.

نحو شبكة نقل متطورة وصديقة للبيئة

صرحت الهيئة في بيانها اليوم أن تطوير منظومة الدفع (وسائل دفع مبتكرة لـ خطوط المترو الثلاثة) يأتي ضمن رؤية الدولة لإنشاء شبكة نقل متكاملة ومتطورة تراعي احتياجات المواطنين المختلفة.

وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي الموفرة للطاقة.

خطوط المترو الثلاثة

تفاصيل وسائل الدفع الجديدة

أولًا: خطوط المترو الثلاثة

الاشتراكات الشهرية والموسمية:

متاحة بفئات مختلفة تناسب شرائح الركاب المتنوعة، مما يوفر خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين المنتظمين.

خطوط المترو الثلاثة



بطاقة المحفظة الإلكترونية

تُستخدم مرة واحدة ويمكن إعادة شحنها بسهولة، ما يجعلها خيارًا مريحًا للركاب الدائمين والموسميين (وسائل دفع مبتكرة للمترو).



ماكينات بيع التذاكر (TVM):

موزعة في عدد كبير من المحطات لتوفير خيارات شراء ذاتية سريعة وسهلة.

تذاكر الاستخدام اليومي (المرة الواحدة):

متوفرة عبر شبابيك التذاكر داخل المحطات.

خطوط المترو الثلاثة

ثانيًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

الاشتراكات الشهرية

مصممة خصيصًا للمستخدمين الدائمين، ما يوفر حلاً اقتصاديًا طويل الأجل.

بطاقات التذاكر اللاتلامسية:

تتيح سرعة وسهولة في الاستخدام عبر تقنية حديثة تُقلل من وقت الانتظار.

ماكينات بيع التذاكر (TVM):

متوفرة في جميع المحطات لتلبية احتياجات الركاب.

نحو مستقبل أفضل للنقل الجماعي

تؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة القومية للأنفاق بتحسين جودة خدمات النقل الجماعي وتقديم حلول مبتكرة مثل (وسائل دفع مبتكرة للمترو) تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، كما تسهم هذه الجهود في تشجيع المواطنين على الاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة وفعالية، ما يعزز من دور النقل الجماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

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