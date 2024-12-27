مشروعات الطاقة المتجددة.. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، التأكيد على حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لاضافة قدرات توليديّة نظيفة الى الشبكة الموحدة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

كما تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة خطتها الاستراتيجية الخاصة بالطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة من أجل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.

مشروعات الطاقة المتجددة

وفي هذا الصدد، الموجز يستعرض عبر التقرير التالي، تفاصيل زيارة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر بحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وموقف مشروعات الخطة المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة.

وخلال الزيارة استعرض وزير الكهرباء خطة العمل موقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الاراضي اللازمة لها ، وكذلك موقف تخصيص الاراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تشمل انشاء قدرات اجمالية تصل إلى ، 40.5 جيجاوات رياح و24.7 جيجاوات شمسي ، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

اختبار كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية

كما تفقد وزير الكهرباء معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات – الغسالات –السخانات الكهربائية- التكييف "متغير السرعة، وثابت السرعة" – غسالات الأطباق)، والتى تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة واصدار تقرير بكل اختبار وارساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج, وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية ، لما لهما من اهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية

وبدوره، وجه وزير الكهرباء بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع ، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.

أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح

كما شدد على أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتربينات وعرض الخطة المستقبلية والامكانات المتوافرة واهمية انشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والاقليمية ، فى اطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وقال الدكتور محمود عصمت إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتى تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لاضافة قدرات توليديّة جديدة الى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما نوه بتحقيق المستهدف سنويا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة و دور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

وأوضح أيضًا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا اهمية الاجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.

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تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لـ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة