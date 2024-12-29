الكزبرة الخضراء.. فوائد متعددة لمرضى السكري وتحسين الصحة العامة

تعتبر الكزبرة الخضراء واحدة من الأعشاب الطبيعية التي تحمل فوائد صحية عديدة، أبرزها تأثيرها المحتمل على مرضى السكري.

وفي السطور التالية يرصد "الموجز" فوائد الكزبرة لمرضي السكري ، وفوائدها للصحة العامة .

فوائد الكزبرة لصحة الجسم

تشير الدراسات إلى أن الكزبرة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا واعدًا للتحكم في مرض السكري من النوع الثاني.

كيف تؤثر الكزبرة على مستوى السكر في الدم؟

بذور الكزبرة ومستخلصها وزيوتها تُظهر فعالية في خفض نسبة السكر في الدم. أبحاث أجريت على الحيوانات أوضحت أن بذور الكزبرة تحفز نشاط إنزيم يعمل على إزالة السكر الزائد من الدم، مما يعزز التوازن في مستويات الجلوكوز.



لماذا يُنصح بشرب الكزبرة قبل النوم؟

أوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول منقوع الكزبرة قبل النوم يساهم في تعزيز صحة الجسم بطرق متعددة:

1. تحسين الهضم: يساعد في تهدئة المعدة، تقليل الانتفاخ، والتخلص من الغازات.



2. تعزيز المناعة: لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تدعم الجسم في مكافحة الجراثيم والفيروسات.



3. تقليل خطر أمراض القلب: شرب الكزبرة يساهم في خفض الكوليسترول الضار، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.



4. مكافحة الأرق: خصائصها المهدئة تساعد على تقليل التوتر والقلق، ما يعزز الاسترخاء والنوم الصحي.



5. تخفيف آلام المفاصل: المواد المضادة للالتهابات الموجودة في الكزبرة تقلل من آلام المفاصل الليلية.



6. تنظيم مستويات السكر: يساعد شرب الكزبرة قبل النوم مرضى السكري على الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم.



طريقة إعداد منقوع الكزبرة بطريقة صحيحة

للحصول على الفوائد الكاملة، يُنصح بإعداد منقوع الكزبرة بالطريقة التالية:

1. نقع الكزبرة الطازجة أو المطحونة في ماء مغلي لعدة ساعات.

2. تصفية المشروب وشربه مباشرة.

3. للتحلية، يُفضل استخدام العسل بدلًا من السكر للحفاظ على القيمة الغذائية.



طرق أخرى للاستفادة من الكزبرة

تناولها طازجة في أطباق السلطة.

إضافتها كتوابل أثناء إعداد الطعام.



بهذه الطرق، يمكن للكزبرة أن تكون جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي، مع توفير فوائد ملموسة لمرضى السكري وتحسين الصحة العامة.

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