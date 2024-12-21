السمسم أفضل من الحليب للعظام.. اعرف الحقيقة

السمسم أفضل من الحليب.. يعتبر الكالسيوم معدن أساسي لصحة الجسم، حيث يلعب دورًا حيويًا في وظائف متعددة مثل صحة العظام والأسنان والعضلات ونقل الإشارات العصبية، في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن أيهما أفضل للعظام: الحليب أم السمسم؟

حيث يُعتبر السمسم من أغنى المصادر الطبيعية بالكالسيوم، حيث تحتوي 100 جرام من بذوره على 975 ملليجرامًا من الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام ويسهم في تقويتها، بالإضافة إلى الكالسيوم يحتوي السمسم على المغنيسيوم والألياف والبروتين، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، تنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم صحة العضلات والعظام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

السمسم أفضل من الحليب للعظام

أما الحليب، فيحتوي كوب واحد (250 مل) على حوالي 300 ملليجرام من الكالسيوم، تعتبر احتياجات الجسم من الكالسيوم متغيرة بحسب العمر والجنس، حيث يحتاج المراهقون والنساء الأكبر سنًا إلى كميات أكبر من الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام.

فوائد السمسم

أما بالنسبة للسمسم، فهو يقدم العديد من الفوائد الأخرى، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواه العالي من الألياف، ومن أبرز الفؤائد:

1. دعم الجهاز الهضمي: بفضل الألياف.

2. تقليل خطر الأمراض: مثل أمراض القلب، السرطان، السمنة، والسكري.

3. خفض الكولسترول: والدهون الثلاثية.

4. خفض ضغط الدم: بفضل المغنيسيوم.

5. دعم صحة العظام: بفضل محتواه من الكالسيوم.

6. تحسين صحة الأعصاب: بفضل فيتامين ب.

7. علاج فقر الدم: يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

8. تنظيم السكر في الدم: بفضل البروتين والدهون الصحية.

وفي سياق اخر، يمكنك الاستفادة من فوائد حليب الجاموس وتقليل مخاطره، وذلك من خلال تناوله باعتدال يمكن تقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية عن طريق اختيار الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، و يجب الحرص على تنويع النظام الغذائي وعدم الاعتماد عليه فقط كمصدر أساسي للغذاء.

فوائد حليب الجاموس

كما أن حليب الجاموس يعتبر منتج غذائي غني بالفوائد الصحية، لكن يجب تناوله بحذر في حال وجود بعض المخاطر الصحية المرتبطة به، مثل ارتفاع الدهون والسعرات الحرارية أو الحساسية، وفي النهاية يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال حليب الجاموس إلى النظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو حساسية الألبان.

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