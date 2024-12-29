صلاح الشرنوبي.. تأثر بشقيقه في مسيرته الموسيقية ونشأته في الإسكندرية لم تمنعه من الوصول للعالمية

صلاح الشرنوبي، يعتبر واحد من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى والتلحين العربي، يُعد رمزًا من رموز التجديد والابتكار في الأغنية العربية، وقد استطاع من خلال ألحانه أن يقدم رؤية موسيقية مميزة تجمع بين الأصالة والتطور، كما أن نشأته في الإسكندرية ودراسته للهندسة لم تكن عائقًا أمام تحقيق حلمه في أن يكون واحدًا من كبار الملحنين الذين أثروا الساحة الغنائية بأعمال خالدة.

نشأة صلاح الشرنوبي

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة صلاح الشرنوبي، وُلد صلاح الشرنوبي في مثل هذا اليوم عام 1957 في حي الأنفوشي بمدينة الإسكندرية، وكان منذ صغره شغوفًا بالموسيقى، وبالرغم من التحاقه بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، لكن شغفه بالموسيقى قاده للانضمام لفرقة الموسيقى الجامعية، التي شكّلت البداية الحقيقية لمسيرته الفنية كانت عقب تخرجه من الجامعة عام 1979، حيث قرر التفرغ للتلحين، وبدأ رحلته الفنية من خلال تقديم ألحانه في قصور الثقافة والحفلات الخاصة بالإسكندرية.

صلاح الشرنوبي

بالرغم من خلفيته الهندسية، كان عشق الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياته، وتأثر صلاح الشرنوبي بشقيقه الأكبر سيد الشرنوبي، الذي كان يعمل في مجال التأليف الموسيقي، وشكّل مصدر إلهام كبير له، وأحب منذ صغره الموسيقى الشعبية وآلاتها، خاصة الأكورديون، كما أنه لم يدرس الموسيقى أكاديميًا، لكنه علّم نفسه بنفسه العزف على آلات عديدة مثل الكمان، العود، والأكورديون، كما تعلّم كتابة النوتة الموسيقية، خلال عام 1990 انتقل إلى القاهرة ليبدأ مرحلة جديدة من حياته الفنية.

عمله مع وردة

كانت البداية الحقيقية لصلاح الشرنوبي خلال عام 1991 بعد تقديمه أغنية "بتونس بيك" للمطربة وردة، قدمت هذه الأغنية وردة بشكل جديد ومختلف، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلالها، لتكون بذلك بداية تعاون مثمر بينهما، واصل الشرنوبي تقديم ألحان مميزة لوردة، كان أشهرها:"نار الغيرة"، "مواسم"، "يا ليل"، و"حرمت أحبك"، تمكن من إعادة تقديم وردة كنجمة عصرية بألحانه المبتكرة، ما جعلها تحقق شهرة واسعة ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي.

صلاح الشرنوبي

أعماله مع نجوم الغناء



تعاون صلاح الشرنوبي خلال مشواره الفني مع مجموعة كبيرة من أشهر المطربين في الوطن العربي، وهم راغب علامة، جورج وسوف، ميادة الحناوي، وديع الصافي، سميرة سعيد، هاني شاكر، فضل شاكر، وليد توفيق، وغيرهم.

ومن أشهر أغانيه "كلام الناس" للمطرب جورج وسوف، و"مغرم يا ليل" للمطرب راغب علامة، "مهما يحاولوا يطفوا الشمس"للمطربة ميادة الحناوي، "ملهمش في الطيب" للمطرب إيهاب توفيق،"بتونس بيك" لوردة، "حرمت أحبك" لوردة 1993.

تجربة "الحلم العربي"

عام 1998، ومع تصاعد الأحداث السياسية في فلسطين، كان صلاح الشرنوبي من أبرز المساهمين في أوبريت "الحلم العربي"، الذي عبّر عن فكرة الوحدة العربية، الأوبريت شارك فيه نخبة من المطربين العرب مثل محمد الحلو، أنوشكا، نبيل شعيل، ذكرى، وأحلام، تم إنتاجه بمبادرة من المنتج أحمد العريان، تحدث الشرنوبي في تصريحات سابقة له عن هذه التجربة قائلاً إنها كانت فرصة عظيمة له ليعبر عن أحلام الأمة العربية من خلال الموسيقى.

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