موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر للموظفين.. 3 أيام

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. مع اقتراب بداية العام الجديد 2025، تزايدت التساؤلات بين المواطنين لمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، والتي تعد أول إجازة رسمية فى العام الجديد 2025.

وتعتبر إجازة رأس السنة الميلادية 2025 من الإجازات التي ينتظرها العديد من المواطنين فى القاطاعين الحكومي والخاص، وفيما يلي يسبط موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تلريد معرفته عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 فى مصر للموظفين.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

ووفقًا لرئاسة الجمهورية، فإن رأس السنة الميلادية 2025 لن تكون إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص، حيث تبدأ الإجازات الرسمية لعام 2025 اعتبارًا من عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 هو موعد أول إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

مواعيد إجازات شهر يناير 2025

يبلغ عدد إجازات شهر يناير 2025، 11 يومًا تتضمن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 25 يناير 2025: عطلة أسبوعية، وإجازة عيد الشرطة المصرية (ومن المتوقع ترحيل الإجازة إلى يوم الأحد 26 يناير 2025).

الأحد 26 يناير 2025: إجازة بمناسبة ترحيل إجازة عيد الشرطة المصرية.

الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

أفكار لاستقبال رأس السنة 2025 في المنزل

مع اقتراب ليلة رأس السنة، يخطط الكثيرون لاستقبال العام الجديد بطرق مميزة، سواء كانوا بمفردهم أو برفقة العائلة. وإذا كنت تخطط لقضاء هذه الليلة في المنزل، فإليك بعض الأفكار التي تضمن لك أجواء احتفالية لا تُنسى، وفقًا لما نشره الموقع العالمي WikiHow:

تحضير ديكورات مبهجة لا تكتمل أجواء رأس السنة دون لمسة ديكورية تُضفي البهجة والدفء على المنزل، استخدم الأضواء المعلقة بالألوان الأحمر والذهبي لإضفاء السحر على ديكور المنزل، كما يمكنك إشراك أفراد العائلة في تزيين المكان لتخلق لحظات دافئة ومميزة.

إعداد وجبات خاصة، اجعل من الطعام جزءًا من الاحتفال، جرب إعداد أطباق جديدة أو تنظيم "بوفيه منزلي" يضم أصنافًا متنوعة، خصص ركنًا للحلوى والمشروبات الساخنة مثل الكاكاو أو القهوة للاستمتاع باللحظة.

جلسة أفلام ممتعة، لتجنب الملل، اختر مجموعة من الأفلام التي تناسب أجواء رأس السنة أو التي يتفق الجميع على مشاهدتها. جهز أطباق الفشار والمشروبات المفضلة، ولا تنسَ البطانيات الدافئة لخلق جو مريح وممتع.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

تنظيم ألعاب جماعية اجمع العائلة أو الأصدقاء حول ألعاب الطاولة مثل الشطرنج، الدومينو، أو ألعاب الورق، هذه الألعاب تساعد على إضفاء روح المنافسة والمرح، وتزيد الأجواء حيوية ومتعة.

كتابة الأهداف والتأمل، خصص جزءًا من الليلة للتأمل في العام الماضي ووضع أهداف للعام الجديد، وزع أوراقًا وأقلامًا على الجميع، واطلب منهم كتابة أمنياتهم وتطلعاتهم، وشاركوها معًا لتحفيز بعضكم البعض.

إنشاء ذكريات لا تُنسى، استخدم كاميرتك لالتقاط اللحظات الجميلة. أنشئ ركنًا للتصوير مزينًا بديكورات رأس السنة، واستمتع بالتقاط صور مرحة مع العائلة والأصدقاء، لتبقى هذه الذكريات مميزة.

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