سامح الصريطي.. حكم على والده مرتين بالاعدام وهذه حقيقة إيداع طليقته في مصحة نفسية

استطاع الفنان سامح الصريطي أن يخطف قلوب الملايين، ولكن قلة من الناس يعرفون الجانب الآخر من حياته، فكيف أثرت أحداث الماضي الصعبة، مثل حكم الإعدام على والده وإيداع طليقته في مصحة نفسية، على شخصيته وإبداعه؟ هل كان لهذه الأحداث دور في تشكيل الفنان الذي نعرفه اليوم؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات في هذا التحقيق الذي يكشف جوانب خفية من حياة أحد أبرز نجوم الدراما المصرية.

يستعرض لكم موقع الموجز أبرز المعلومات والمواقف والذي تعرض لها سامح الصريطي من خلال السطور التالية:

ما لا تعرفه عن سامح الصريطي

ولد الفنان الكبير سامح الصريطي في شهر مارس عام 1951، بدأ حياته كـ مغني حيث التحق بفرقة أنغام الشباب في المسرح الغنائي، تزوج الصريطي من الفنانة الراحلة نادية فهمي ورزق منها بابنتين هن آية وابتهال.

الفنانة نادية فهمي

قدم الصريطي العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي امتعت الجمهور أبرزهم مسلسل الاختيار، أزمة نسب، مملكة الغجر، السيدة الأولي ، أزمة سكر،جميلة، وفيلم ادرنالين ، ملاكي اسكندريه، اللي بالي بالك، شارع 18، بوبوس، ومسرحية درويش يتألق فرحا، بيت في الهواء، معقولا لا معقول.



زوجات سامح الصريطي

تزوج الفنان سامح الصريطي من الفنانة الراحلة نادية فهمي وانجب منها آية وابتهال، وبعد رحيلها بعدة سنوات تزوج من الفنانة المعتزلة حنان ومازال الزواج مستمر حتي الآن.

سامح الصريطي وزوجته حنان



حقيقة حكم الإعدام على والد سامح الصريطي مرتين بالاعدام

تحدث سامح الصريطي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن حقيقة نضال والده السياسي من أجل البلاد وحكم الإعدام عليه مرتين، قائلاً: والدي حكم عليه بالإعدام مرتين بسبب نضاله ضد الاحتلال، المرة الأولى نجا منها بعد قيام جدتي بدفع كفالة له قدرها 100 جنيه، والمرة الثانية لم يعرف أحد حتى الان كيف نجا من تنفيذ العقوبة بحقه، حيث تم العفو عنه دون توضيح الأسباب.

واستكمل: والدي أصيب برصاصتين في قدميه، أثناء مشاركته في ثورة 1919، معربًا عن افتخاره ببطولاته.

سامح الصريطي

حقيقة إيداع طليقة سامح الصريطي في دار رعاية

بعد وفاة الفنانة نادية فهمي زوجة الفنان سامح الصريطي بـ 4 سنوات، انتشرت بعض الأخبار التي تفيد بأيداع الفنانة وام بناته في دار رعاية بسبب إصابتها بمرض الزهايمر وفي ذلك الوقت كان الزوجان منفصلان.

نادية فهمي

ولكن خرج سامح الصريطي عن صمته ويكشف حقيقة الأمر في أحد البرامج قائلاً: أنا لم أتأثر بهجوم السوشيال ميديا عليّ، لأنني لا أتعامل مع بشر بل أتعامل مع رب البشر في الناس، ولذلك أنا مسؤول عن تصرفاتي ومحاسب عليها، أنا من اتخذت القرار وضغطت على ابنتي لقبوله، لأن المرض كان قد اشتد على السيدة نادية فهمي وأتعبها للغاية وصار من الخطر تركها بمفردها في المنزل.

موضحاً: أصعب ما في الأمر كان رؤية ابنتي ابتهال بالذات، هي التي تأثرت من الهجوم لأنها كانت لا تزال مقبلة على الحياة وترى الناس كلها بصورة مثالية، وما لا يعلمه الناس أن نادية فهمي وبعد تحسن حالتها الصحية بشكل يسمح بتواجدها في المنزل والتحسن هنا لا يعني تحسن بالمعنى المفهوم ولكنها صارت غير قادرة على الحركة وبالتالي إيذاء نفسها، نقلناها إلى المنزل هنا.

اللحظات الأخيرة في حياة نادية فهمي

حكي الصريطي اللحظات الأخيرة في حياة طليقته الفنانة نادية فهمي قائلا: نادية كانت لا تتحرك نهائياً، حتى عينيها لم تكن قادرة على التحكم فيهما، ابتهال كانت تتعامل معها وكأنها مُدركة لما يدور حولها وهذا كان اتفاقنا منذ البداية وهنا كانت تكمن صعوبة الموضوع.

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