فريدة سيف النصر تكشف كواليس انسحابها من العتاولة 2 وتثير الجدل برسالة غاضبة

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن أسباب ابتعادها عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى تأثير ذلك على حالتها النفسية، كما أثارت جدلًا واسعًا برسائلها العاطفية والغاضبة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، قصة انسحاب فريدة سيف النصر من مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني في السطور التالية.

فريدة سيف النصر

أسباب انسحاب فريدة سيف النصر من "العتاولة 2"

صرحت فريدة سيف النصر خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، بأن السبب وراء انسحابها من الجزء الثاني للمسلسل يعود إلى تصريحات المؤلف، الذي ذكر في إحدى الندوات أن دورها في العمل وصل إلى "سقف الأداء".

وأكدت فريدة حزنها على هذا القرار قائلة:

"الشخصية دي أنا اللي خلقتها وخلتها لحم ودم، وبقت زي بنتي، لكن للأسف بنتي دي غدرت بيا."

وأضافت أنها ارتبطت بالشخصية بشكل كبير، وشعرت بصدمة نفسية بسبب هذا القرار، ما دفعها للابتعاد عن العمل.

اعتذار فريدة سيف النصر عن تكريم مهرجان الأفضل

كانت قد تعرضت فريدة سيف النصر لوعكة صحية شديدة أدى إلى عدم حضورها تكريم مهرجان الأفضل عن دورها في مسلسل "العتاولة"، وعبرت عن اعتذارها للإعلامية سهير جودة في منشور على "فيسبوك"، حيث قالت: "أسفه إني احرجتك علي ٱخر وقت وإعتذرت، وكنت أتمنى تسلم جائزتي عن العتاولة رمضان 2024."

وأوضحت أن مرضها، الذي تسبب في ارتفاع الحرارة وضيق التنفس، منعها من المشاركة، لكنها أكدت تقديرها واحترامها للمهرجان والقائمين عليه.

فريدة سيف النصر

رسائل غامضة تثير الجدل

لم تتوقف الفنانة فريدة سيف النصر عند هذا الحد، بل أثارت الجدل برسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أعربت فيها عن أملها بعودة ثنائي غير معروف، قائلة: "نفسي اتنين بعينهم يرجعوا لبعض، مش شايفة حد لائق عليهم زيهم، والغريب أن الحب موجود."

كما عبرت عن حزنها على انفصال ثنائي آخر، ووصفت الرجل بأنه "نجم جميل وذو أخلاق عالية"، وأشادت بالمرأة بأنها "فنانة جميلة ومحترمة"، مشيرة إلى أن العلاقات الإنسانية هي الأهم في الحياة.

تفاعل الجمهور مع رسائل فريدة سيف النصر

لاقى كلام فريدة سيف النصر تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى البعض على صراحتها وشفافيتها، بينما رأى آخرون أن تصريحاتها زادت من غموض حياتها الشخصية والفنية.

واختتمت فريدة رسالتها قائلة:

"قدر الله وما شاء فعل.. هذا هو السبب وراء غيابي، وأتمنى ألا يُساء فهمي."

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