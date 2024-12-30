موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وهرم جديد في سقارة..تفاصيل يكشفها زاهي حواس

المتحف المصري الكبير.. أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن المتحف المصري الكبير سيصبح أحد أهم معالم مصر الحديثة عند افتتاحه، وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أوضح حواس أن الافتتاح الرسمي للمتحف مقرر لعام 2025، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون في شهور أبريل، مايو، أو يونيو، ويرصد الموجز تفاصيل التصريحات

وأضاف حواس أن المتحف، الذي يضم كنوزًا أثرية نادرة، تم بناؤه باستخدام أحدث تقنيات البناء والعرض المتحفي، وأكد أن الحدث سيشهد دعوة ملوك ورؤساء دول العالم، مما يعزز من مكانة مصر عالميًا.

كشف أثري كبير في الأقصر

وفي سياق متصل، أشار الدكتور زاهي حواس إلى أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد يوم 8 يناير 2025 في محافظة الأقصر، متوقعًا أن يكون من أبرز الاكتشافات الأثرية عالميًا.

الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي

كما كشف حواس عن خطط للإعلان عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها في نفس العام، وهو ما سيشكل حدثًا أثريًا مهمًا ينتظره العالم بشغف.

هرم جديد في سقارة

وأشار حواس إلى أن عام 2025 سيشهد أيضًا الكشف عن هرم جديد في منطقة سقارة، مما يضيف قيمة جديدة للمنطقة التي تعتبر من أهم المواقع الأثرية في مصر.

تأثيرات على السياحة

يعتبر افتتاح المتحف المصري الكبير والإعلان عن الاكتشافات الجديدة خطوات مهمة نحو تعزيز السياحة الثقافية في مصر، ومع الاستعداد لاستقبال زوار من جميع أنحاء العالم، فإن هذه الأحداث تمثل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على التراث المصري العريق.

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