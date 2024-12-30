تفاصيل طرح سندات خزانة جديدة بقيمة 6.5 مليار جنيه

طرح سندات خزانة جديدة بقيمة 6.5 مليار جنيه.. أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 عن طرح جديد لسندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية, ليشمل سندات ذات العائد الثابت والعائد المتغير، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل السندات المطروحة

أوضح البنك المركزي أن السندات سيتم تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: السندات ذات العائد الثابت والعائد المتغير. بالنسبة للسندات الثابتة العائد، سيتم طرح 5 مليارات جنيه عبر طرحين.

ويشمل الطرح الأول سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، لمدة سنتين مع عائد نصف سنوي, بينما سيشمل الثاني سندات بقيمة 2 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات، مع عائد سنوي.

وتصل قيمة السندات ذات العائد المتغير إلى 1.5 مليار جنيه، موزعة على طرحين, الأول بقيمة مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات، مع عائد ربع سنوي، والثاني بقيمة 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، مع نفس دورية الصرف.

ما هي سندات الخزانة؟

تعتبر سندات الخزانة من أدوات الدين التي تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي, ولا تُحتسب فائدة مباشرة علىها ، بل تُباع بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ويحقق المستثمر العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد) عند استحقاق السند.

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 6.5 مليار جنيه

شهدت عطاءات سندات الخزانة المحلية منذ نهاية أغسطس الماضي نشاطًا ملحوظًا، إذ تزايد الإقبال من المستثمرين عليها.

خلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري ثمان اجتماعات بخصوص سعر الفائدة، آخرها كان في الخميس الماضي, والذي شهد الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي, وذلك بعد تقييم دقيق لتطورات السوق وعوامل التضخم، إلى جانب متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية العالمية، التي تشهد تقلبات متزايدة بفعل أزمات سلاسل التوريد وتغيرات أسعار السلع الأساسية.

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 6.5 مليار جنيه

بدأ البنك المركزي عام 2024 بتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا, ففي أول اجتماع، الذي عقد في 1 فبراير 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس, وارتفعت بذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.75%, وتم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.

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