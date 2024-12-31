فريدة سيف النصر.. رفضت الزواج من رجل أعمال مشهور وتعرضت للخداع من أحد الأطباء

الفنانة فريدة سيف النصر، واحدة من أبرز الوجوه الفنية في مصر، والتي استطاعت أن تثبت موهبتها الفنية على مدار سنوات طويلة ولكن خلف الابتسامة التي اعتاد الجمهور عليها، تخفي قصة حياة مليئة بالتحديات والصعوبات، فمنذ إعلانها عن مرضها الأخير، أصبحت صحتها محل اهتمام الجمهور، كما تعرضت لحملات تشويه واسعة، فكيف تمكنت الفنانة من مواجهة هذه التحديات؟ يكشف لنا موقع الموجز التفاصيل.

حقيقة مرض فريدة سيف النصر

انتشرت بعض الشائعات التي لم تخلو حياة فريدة سيف النصر منها، والتي تفيد بأصابتها بمرض السرطان بعد ظهورها بوجه منتفخ، ولكن ظهرت الفنانة وكشفت حقيقة الأمر قائلة: إنها فور إصابتها بخراجات في أسنانها وصف لها أحد الأطباء أدوية عديدة كان يخلطها ببعضها البعض ويعطيها جرعات مكثفة منها كي تعود إلى طبيعتها في أقل فترة ممكنة من أجل استكمال التصوير ولكن نتج عن تلك الجرعات المكثفة نوع من أنواع الحساسية في الجلد تسببت لها في التورم الشديد.

فريدة سيف النصر

واضافت: أنها تعرضت للاستغلال من قبل طبيب آخر ممن شخص حالتها الصحية بطريقة خاطئة مشيرا إلى تعرضها للدغة حشرة وإصابتها بنوع من أنواع الحساسية عن طريقها، وبالتالي أعطاها أدوية لا تتناسب مع حالتها الجسمانية مما أصابها بالتعب مجددا.

ونفت فريدة سيف النصر ما تم تداوله عبر المواقع الاخبارية عن إصابتها بمرض السرطان واصفة تلك الأنباء بالكاذبة، وأن هناك من يريدون توقفها عن التمثيل وقطع رزقها.

فريدة سيف النصر

رجال في حياة فريدة سيف النصر

تزوجت فريدة لأول مرة وهي في عمر الـ 20 عاما، بعد ضغط من والدها بسبب ظهورها في فيلم "٢.٤.٢" وظهورها المثير ببدلة الرقص، وبسبب خوفها عليها زوجها في سن صغير جدا، واستمر هذا الزواج ٨ سنوات، وأنجبت ابنها الوحيد محمد.

وقالت فريدة: متجوزتش بعده لإني مبحبش التغيير، واتخطبت بعد الانفصال من رجل أعمال كبير بس مقدرتش أتجوز، وربيت ابني لوحدي واتربى مع إخواته من والده.

فريدة سيف النصر

تزوجت فريدة سيف النصر من أسامة الشافعي ضابط شرطه، تعرفت عليه خلال مسرحية كانت تقدمها على مسرح الجلاء، تزوجا سريعا وانفصلا سريعا ولم يستمر وقت طويل بسبب عدم التفاهم بين الطرفين.

شائعات لاحقت شيرين سيف النصر

من اكثر الشائعات التي سببت إزعاج الفنانة هو انتشار اخبار كاذبه عن تخلي فريق عمل مسلسل العتاولة عنها، ونفت ذلك مؤكدة أنها كانت متواجدة وملتزمة حتى اليوم الأخير من التصوير.



كمان نفت الفنانة التصريحات المنسوبة لها بأنها قالت أن الفنان عادل أمام سيلحق بالفنان الراحل مصطفى فهمى.

وعبرت سيف النصر عن استياءها فى منشور لها عبر حسابها الشخصي علي "فيس بوك" قالت فيه: كفاية والله العظيم بجد..أنا حساسة جدا قسما بالله ماحضرت فرح بنت أخويا في الحنة حسن يوسف جه الخبر ويوم الفرح مصطفي فهمي..أنا مابعرفش أحزن وأفرح نفس الوقت..اه مرعوبة..اه بخاف من الموت وفراق الحبايب.. اه مش بتعدي الحالات دي كده ابقي خايفه عليهم من الحساب وخايفة على أولادهم اللي فاتوهم..ماعرفهمش شخصيا لكنها روح كانت ملئة الدنيا..وجسد وكيان تلاشي زي الأشباح اه باترعب وبخاف.. واه بأفكر في اللي بيهدوا مقابرهم دلوقتي.

ارتدائها للحجاب

وعن ارتدائها الحجاب قالت: فيه ناس كتير لبست الحجاب عشاني، وفي ناس خلعت الحجاب معايا، سوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري دخلوا معايا دائرة الدروس الدينية ولبسوا الحجاب، وخرجوا لما خرجت.

موضحه أنها اتخذت هذه الخطوة بعد تجربة حياتية مليئة بالتحديات، ووجدت في الدين ملاذًا وتوجهًا جديدًا.

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