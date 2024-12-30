محطة محولات معزولة بالغاز.. تواصل الحكومة عملها الدؤوب بخطتها الإستراتيجية لتحديث وتطوير مصانع الغزل بالمحلة الكبرى لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع العملاق لتطوير أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم.

وفي هذا الصدد، كشفت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في تقديم حلول الطاقة والبنية التحتية المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، عن خطتها لتنفيذ محطة محولات معزولة بالغاز (GIS) .بقدرة 40 ميجافولت أمبير لمصنع غزل 1 المحلة الكبرى، لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك .

محطة محولات معزولة بالغاز

الموجز يرصد تفاصيل خطة تنفيذ محطة محولات معزولة بالغاز لتطوير أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم، إذ أنه من المرتقب أن تتولى شركة السويدي إليكتريك في هذا المشروع كافة الأعمال الخاصة بمحطة المحولات بنظام GIS المعزولة بالغاز التي تضم 3 محولات بقدرة 40 ميجا فولت أمبير، وتعمل على تحويل الجهد من 66 ل 22 كيلو فولت أمبير، والتي تتضمن تصميم وتصنيع واختبار المحطة وتوصيلها بالمصنع والإشراف على التثبيت والتركيب مع اختبار تشغيل المحولات ال3 بالموقع.

وتعليقًا على تنفيذ محطة محولات معزولة بالغاز، قام المهندس عمرو علي مدير عام مبيعات المحولات في مصر بشركة السويدي إليكتريك بالتأكيد قائلًا: «نحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع العملاق الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الغزل والنسيج في مصر، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية لمصنع غزل 1 الذي يمثل قلعة صناعية ضخمة، ويعد أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم. بما يعمل على توطين التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني».

خطة تطوير أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم

وتابع: «نحن نلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في مجال حلول البنية التحتية والطاقة المتكاملة ومنها إنشاء المحطات المختلفة، وتتميز محطة المحولات المعزولة بالغاز GIS بتوفير ما يصل إلى 90% من المساحة مقارنة بمحطات التوزيع المعزولة بالهواء، ولذلك تعد مناسبة لجميع التطبيقات الداخلية والخارجية».

وتجدر الإشارة إلى أن المصنع الأكبر في العالم غزل 1 يقام على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فور تركيب الماكينات التي ترد تباعا وسينتج نحو 30 طن غزل يوميًا.

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