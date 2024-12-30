آخرهم أحمد عدوية.. نجوم رحلوا بعد وفاة شريك حياتهم

رحل امس المطرب أحمد عدويه عن عُمر يناهز 79 عاماً متأثراً بوفاه زوجتة الراحلة ونيسة أحمد عاطف، الذي توفت في مايو الماضي .

الفنان الراحل أحمد عدوية

ونرصد اليكم الموجز تفاصيل وفاه عمر الشريف وفاتن حمامه

وفاه عمر الشريف وفاتن حمامه



توفت الفنانة فاتن حمامه في يناير عام 2015 والتحق بها زوجها السابق النجم عمر الشريف وتوفى بعدها بسبع اشهر ، متأثراً بالاكتئاب واصيب بمرض الزهايمر.

الفنان سمير غانم وزوجتة دلال عبد العزيز



ورحل الفنان الراحل سمير غانم متأثرا بفيروس كورونا عام 2021 ورحلت بعده بثلاث اشهر زوجته الراحله دلال عبد العزيز ولم تكن تعلم بوفاته حتى في لحظاتها الاخيره .

معلومات عن أحمد عدوية

يذكر أن أحمد عدوية كان يقوم بالغناء في الأفراح والحفلات جاءته الشهرة في عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة (شريفة فاضل) الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود في الحفل صاحب كازينو (الأريزونا) وعرض عليه العمل هناك.

ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة (صوت الحب) ومن هنا جاءت شهرته. من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، استعانت به السينما ليغني في الأفلام بسبب شهرته.

وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه لم ينجح كممثل لعدم امتلاكه إلا موهبة الغناء فقط، تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا، وبدأ يظهر تدريجيا ببعض المحاولات البسيطة سواء بإعادة توزيع أغانيه القديمة أو مشاركة بعض النجوم الشباب في أغنيات ذات طابع شعبي مثل أغنيته (الناس الرايقة) مع المطرب اللبناني (رامي عياش) والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا.

وبرغم ابتعاد عدوية عن الغناء تماما منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين بسبب الحادث الذي تعرض له، إلا أنه استمر على رأس كبار الأغنية الشعبية في مصر وفي مكانة عالية في هذا اللون الغنائي.

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