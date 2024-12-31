8 سنوات من النزاع.. نهاية الصراع القانوني بين أنجلينا جولي وبراد بيت

ينتهي الصراع بين أنجلينا جولي وبراد بيت، بعد أكثر من ثماني سنوات، وأخيرًا أسدل الستار في نهاية عام 2025 على أبرز معارك الطلاق في هوليوود.

ويرصد الموجز القصة كاملة بين أنجلينا جولي وبراد بيت في السياق التالي.

أنجلينا جولي وبراد بيت

معركة أنجلينا جولي وبراد بيت

البداية كانت عام 2016، عندما تقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق، لتتحول علاقتهما إلى معركة شرسة تناولت قضايا حضانة الأطفال والممتلكات المشتركة، وصولًا إلى نزاعات قضائية حول أمور مالية معقدة.

أنجلينا جولي

طلب الطلاق وادعاءات الإساءة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

في 19 سبتمبر 2016، قدمت أنجلينا جولي طلب الطلاق من براد بيت، عقب رحلة خاصة زعمت بعدها أن بيت كان مسيئًا لها ولأطفالهما ورغم ذلك، لم تقدم جولي أي اتهامات رسمية أو بلاغ للسلطات ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين، حيث تناولا قضايا حضانة أطفالهم الستة وممتلكاتهم المشتركة.

وفي عام 2017، اتفقا الطرفين على الحفاظ على سرية السجلات الخاصة بأطفالهما، وفي 2019 أُعلن طلاقهما رسميًا.

النزاعات القانونية بين أنجلينا جولي وبراد بيت

أحد أبرز النزاعات القانونية كان حول بيع أنجلينا جولي لأسهمها في حقل كرمة "ميرافال كوت دو بروفانس"، الذي اشتراه الثنائي عام 2011 بالشراكة مع عائلة بيران الفرنسية.

اتهم براد بيت، أن أنجلينا جولي تصرفت بنوايا عدائية عندما باعت أسهمها لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، وهو ما دفعه لرفع دعوى قضائية للطعن في الصفقة.

براد بيت

من جانبها، اتهمت جولي براد بيت بتعنيف اثنين من أطفالهما خلال شجار نشب بينهما على متن طائرة خاصة عام 2016، وهو ما تم توثيقه في أوراق قضائية قدمتها للمحكمة الأميركية.

بينما نفى براد بيت تلك الاتهامات، مع التركيز على إنهاء القضايا المالية بينهما.

تطورات جديدة في حياة الثنائي

منذ عام 2022، بدأ براد بيت علاقة جديدة مع إينيس دي رامون، وظهرا معًا خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2024، في إشارة إلى طي صفحة الماضي.

أما أنجلينا جولي ، فركزت على سلام عائلتها والبحث عن الشفاء النفسي بعد السنوات الصعبة التي عاشتها.



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