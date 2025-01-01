مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة .. تعرف على التفاصيل

يبحث عدد كبير من الجمهور حالياً عن مواعيد عرض برنامج "صاحبة السعادة" التي تقوم بتقديمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة

ويرصد موقع الموجز، مواعيد عرض برنامج "صاحبة السعادة"، يعرض برنامج "صاحبة السعادة" بشكل أسبوعي يومي الإثنين والثلاثاء فقط، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة DMC، على أن يتم إعادة حلقاته يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

إسعاد يونس

تفاصيل برنامج صاحبة السعادة

ومن المقرر أن تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة بمناسبة العام الجديد نجم منتخب مصر وفرانكفورت الألماني اللاعب عمر مرموش، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن مشواره الكروي ونجاحه في الاحتراف في كرة القدم، بجانب التحديات التي واجهته في مشواره المهني، بجانب العديد من المحاور الأخرى.

معلومات عن برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة، التي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس يُعتبر واحدًا من أشهر البرامج التلفزيونية في العالم العربي، ويتميز البرنامج بتنوع محتواه وتستضيف خلاله مجموعو من النجوم وصناع الفن والرياضة والموسيقى، بجانب تسليطه للضوء على الصناعات المصرية والمطاعم الشهيرة قديمًا وحديثًا، كما يقدم البرنامج بعض قصص النجاح الملهمة التي تلهم المشاهدين.

بدأ عرض برنامج "صاحبة السعادة" في عام 2014 على قناة CBC، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، ثم انتقل في عام 2018 للعرض على قناة DMC، ونجح في جذب قاعدة واسعة من المشاهدين، لا تقتصر استضافة البرنامج على الشخصيات المصرية فقط، بل تمتد لتشمل ضيوفًا دوليين كان أبرزهم الممثلة التركية مريم أوزرلي والمغني الجزائري الشاب خالد، وغيرهم من الضيوف.

إسعاد يونس

آخر أعمال إسعاد يونس

وكان آخر عمل درامي قدمته الفنانة إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو، وكان بطولة إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني بسمة داود سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، جيدا منصور، وهو من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.

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