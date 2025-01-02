ما هو رقم خدمة عملاء بنك cib؟ .. ومواعيد عمل خدمة العملاء 2025

خدمة عملاء بنك cib.. مع عودة عمل البنوك المصرية في بداية العام الجديد 2025، زاد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة أرقام خدمة العملاء الخاصة بالبنوك لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المختلفة.

من بين هذه البنوك، يولي الكثيرون اهتمامًا خاصًا بمعرفة رقم خدمة عملاء بنك CIB، وهو ما يسهل عليهم التواصل مع البنك للاستفسار عن الخدمات أو حل أي مشكلات قد تواجههم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رقم خدمة عملاء بنك cib، ومواعيد عمل خدمة العملاء 2025.

رقم خدمة عملاء بنك cib

موعد عودة البنوك للعمل فى 2025

عادت البنوك المصرية للعمل اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد أن حصلت على إجازة يوم أمس الأربعاء 1 يناير 2025 بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، ومع استئناف العمل، يتزايد الإقبال من المواطنين على المعاملات المصرفية والخدمات المختلفة التي تقدمها البنوك.

رقم خدمة عملاء بنك cib فى 2025

قدم بنك cib مجموعة من الأرقام التي تتيح للعملاء التواصل بسهولة مع فريق خدمة العملاء لتلبية احتياجاتهم على الفور، ويمكن للعملاء الاتصال على الرقم التالي: 19666 للتواصل مع الفريق المختص، كما يمكن الوصول إلى الخدمة التليفونية عبر الرقم: 0020219666. بالإضافة إلى ذلك، خصص البنك رقمًا خاصًا لتقديم الدعم والخدمة للتجار وهو: 0020224565999.

رقم خدمة عملاء بنك cib

مواعيد عمل خدمة عملاء بنك cib فى 2025

تتوفر خدمة العملاء في بنك CIB على مدار الـ 24 ساعة لتلبية احتياجات العملاء في أي وقت. أما بالنسبة للعمل في الفروع الرئيسية، فإنه يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ويعمل البنك طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، ويوجد بعض الفروع التي تستمر في العمل بعد الرابعة عصرًا، مثل فرع الفورسيزون نايل بلازا وفرع مدينة نصر، حيث يمتد العمل فيها حتى الساعة الخامسة مساءً.

رقم خدمة عملاء بنك cib

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك cib

لفتح حساب في بنك CIB، هناك بعض المستندات المطلوبة التي يجب أن يتوافر بها المتقدم، وهي:

أن يكون المتقدم بعمر 21 عامًا أو أكثر.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

جواز سفر ساري المفعول للأجانب.

إيصال حديث للمرافق (غاز أو كهرباء) لإثبات عنوان السكن.

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