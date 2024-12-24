كل ما تريد معرفته عن شهادة بلس الثلاثية.. إليك التفاصيل

تصدرت شهادة بلس الثلاثي، محركات البحث على "جوجل" خلال الفترات الأخيرة، وذلك مع قرب استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%، التي أصدرتها البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي.

كما تعد شهادات الادخار الثلاثية، من أبرز الأوعية الاستثمارية الآمنة، التي لها عوائد مرتفعة بدون خسائر.

شهادة بلس الثلاثية من بنك CIB

وفي السياق ذاته، يستعرض الموجز، أبزر مميزات شهادة الادخار بلس الثلاثية، والتي يقدمها البنك التجاري الدولي بعائد مرتفع يصل إلى 17.5%، مع صرف العائد شهريًا، كالتالي:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد الشهري: يصل لـ 7.291 جنيه

عائد مرتفع: يصل إلى 17.5% سنويًا.

تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة

الحد الأدنى للشراء: 500.000 جنيه.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

استرداد شهادة بلس الثلاثة سواء كانت كلي أو جزئي وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادة بلس الثلاثية من بنك CIB

ويوفر الموجز، أيضًا رابط مباشر للدخول على البنك التجاري الدولي لمعرفة تسجيل في شهادة بلس الثلاثية من بنك CIB، بضغط هنـــــــــــــــــــــا

مميزات شهادة بلس الثلاثية

عائد ثابت ومستمر طوال مدة الشهادة.

إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية استنادًا إلى قيمة الشهادة.

استرداد مرن بعد 6 أشهر من الشراء.

عوائد مالية ضخمة على المدى الطويل.

وتعتبر اختيار شهادة بلس الثلاثية خيار مميز للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة وآمنة، في ظل استحقاق شهادات الادخار الأخرى ذات العائد المرتفع في السوق المصري.

شهادة بلس الثلاثية

كما يوجد مميزات أخرى لشهادة بلس الثلاثية يمكن من خلالها تحقيق أرباح كبيرة، ومنها:

إذا قام العميل بشراء شهادة "بلس" الثلاثية من البنك التجاري الدولي، وذلك بقيمة 500.000 جنيه

سيحصل على عائد شهري قدره 7.291 جنيها.

وفي نهاية مدة الشهادة 3 سنوات كما يصل إجمالي العائد إلى 262.500 جنيه، بالإضافة إلى استرداد المبلغ الأصلي 500.000 جنيه.

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